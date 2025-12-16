Pedagogii și educatorii soroceni: Nu cerem privilegii, ci respect și echitate

   În ziua când Comisiile parlamentare discută proiectul Legii Bugetului profesorii și angajații din educație și cercetare transmite un mesaj clar: Educația nu poate fi ignorată.

Pedagogii și educatorii de la instituțiile de învățământ din raionul soroca sunt solidari cu colegii lor din toată Republica Moldova și cer insistent Guvernului și Parlamentului să coreleze valoarea de referință pentru educație cu evoluția salariului mediu pe economie și cu rata inflației, pentru a asigura o creștere reală și demnă a veniturilor cadrelor didactice.

Nadejda SEREDOVSCHI, lider sindical: Dacă vrem o educație de calitate, trebuie să investim în cei care o fac posibilă. Foaia albă în acțiunea noastră este simbolul protestului nostru pașnic. Ridicăm demnitatea noastră profesională.

