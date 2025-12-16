Și după plafonarea salariilor unor șefi, inițiată de PAS, veniturile acestora vor rămâne destul de mari

Inițiativa PAS de plafonare a salariilor șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI limitează creșterea acestora, dar nu schimbă esențial realitatea – veniturile rămân la niveluri foarte mari. Proiectul de lege prevede plafonarea salariilor în raport cu salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul bugetar respectiv, și anume până la 5 salarii medii pentru CNPF și ANRCETI și până la 6 salarii medii pentru ANRE, transmite stiri.md cu referire la unimedia.info

În 2026, salariul mediu este estimat să ajungă la 17.400 de lei. Astfel, directorul ANRE ar putea avea un salariu nu mai mare de 104.000 de lei pe lună, iar șefii CNPF și ANRCETI – aproximativ 87.000 de lei.

Potriviti proiectului, în prezent, politicile de salarizare ale acestor autorități sunt stabilite prin regulamente interne, fără plafoane legale. Datele publice indică faptul că, în ultimii doi ani, salariile de conducere au crescut cu 30%, 100% sau chiar cu 140%, ajungând la 100–160 de mii de lei lunar, echivalentul a până la 1,8 milioane de lei anual pentru o singură funcție.

Un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare a fost înregistrat în Parlament de un grup de deputați ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

La începutul lunii decembrie, premierul Alexandru Munteanu a declarat că salariile mari ale unor șefi de instituții și agenții vor fi reduse. „Sunt câteva poziții de funcționari publici, care în opinia noastră au niște pachete exagerate – salarizări unele agenții, care nu ne par juste”, a precizat premierul.

Mai mulți șefi de agenții sau consilii au salarii de 100 de mii de lei sau chiar și mai mari. Asta în timp ce salariul mediu pe economie abia ajunge la 15 mii de lei, iar cel minim este de 5.500 de lei. „Sunt de acord că în unele instituții sunt exagerate salariile”, declara Maia Sandu, în luna octombrie.

Membri PAS, care au demisionat din funcții deținute la Guvern, au fost numiți, ulterior, în funcții cu salarii grase la diferite agenții sau consilii.

De exemplu, fostul ministrul al Economiei, Dumitru Alaiba, ar ridica, alături de colega sa Natalia Gavrilița, un salariu de 100 de mii de lei în noua funcție deținută la Banca Națională a Moldovei.

Peste 110 mii lei este leafa lunară a președintelui Comisiei Naționale pentru Piața Financiară, Dumitru Budianschi, fost ministru al Finanțelor. Cifra a fost confirmată chiar de el, în plenul Parlamentului, după ce deputata BCS Diana Caraman a întrebat dacă această informație este adevărată.

Peste 2 milioane 565 mii de lei. Acesta a fost salariul guvernatorului BNM pentru anul 2023. Totodată, și alți șefi sau angajați de vârf ai unor instituții și întreprinderi de stat se bucură de remunerări grase. Astfel, în prezent, un director ANRE primește un salariu anual de peste 1 milion 340 mii lei, iar șeful Întreprinderii de Stat Cricova – 1 milion 317 mii anual.

Un alt fost ministru al Economiei din Guvernul PAS, Sergiu Gaibu, a ajuns șef la ANRCETI, cu un salariu de aproximativ 100 de mii de lei.