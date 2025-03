Un automobil made in Izvoare, Florești / VIDEO

De multe ori ne convingem că cele mai importante lucruri se întâmplă anume la țară. Pentru că la oraș toate sunt previzibile, iar la sat gătim oameni interesanți și cu pasiuni deosebite. Jurnalistul TVR MOLDOVA Alexandru Leahu a fost pe ospețe la nea Afanasie Chihai, din Izvoare, Florești, care, de când a ieșit la pensie, nu se plictisește, dar meșterește.

Ne putem și noi inspira din filme celebre, doar că povestea noastră e și mai frumoasă.

ALEXANDRU LEAHU, jurnalist TVR Moldova: „Să știți că acesta este mai mult decât un automobil de epocă. Pentru că, este made în Izvoare, raionul Florești. Fabricat în anul 2018, patru trepte de viteză. Poate atinge o viteză de până la 40 kilometri, în doar zece secunde”.

Faceți cunoștință cu proprietarul și inventatorul acestei mașini, care e unică în lume – nea Afanasie Chihai. Toată viața, a construit case, dar a mai încercat și alte meserii.

AFANASIE CHIHAI, locuitor, com. Izvoare, r. Florești„ :Și oi am păscut, izdavoi (căruțaș), tractorist, combinator, constructor, pe toate le-am făcut.

”Nici la 82 de ani n-are astâmpăr. Am înnebunit să fac de acestea. Am avut întrebare de tineri, dar de ce nu ai făcut când erai tânăr? Atunci nu aveam timp.”

De când a ieșit la pensie, investește banii mai cu socoteală.

„Că nu primesc mare tare pensie, dar deja oleacă de bani din pensie că aici tot merg mulți bani. Doar motorul 12 000 lei. Roțile 2000, generator, acumulator, bani. Eu am cheltuit cu dânsa peste 20 000 lei.”

Majoritatea pieselor le ia la mâna a doua .A avut grijă ca în mașină să-i fie, cât de cât, comod.

Nu este un bolid de curse, dar pentru moș Afanasie e bun așa cum este.

„Când merge, până la 40 km/h. normal, mie îmi ajunge așa. Speedometrul îi pus, dar nu-mi arată. Ceva s-a defectat. Speedometrul e pus de la Gaz -51. Dar cutia de viteză e de la Moscovici. Poate ceva nu coincide, eu consider așa. De câte ori am fost la Soroca, Drochia, Florești eu nu știu cât fac pe zi”. Și plăcuțele de înmatriculare nu sunt ca la toți.

Dacă îl opresc polițiștii, știe el ce să le răspundă.

„ Eu am făcut ce-am putut. Arată și mata ce poți. Nu doar să mă oprești acolo, dar fă ceva să vadă cineva că ai făcut cev”.a

A făcut și o remorcă, doar că nu e pentru grijile oamenilor din sat.

Iar în când apar niște probleme tehnice, nu e cazul să ajungă la un service.

„Eu acasă îi fac tot. Nicăieri nu mă duc. Eu am făcut to, fiecare boltișor știu cum e pus acolo. Să mă duc la service, Doamne ferește. Motorul să-l desfacă cineva, eu îl fac pe întuneric. Îl fac nici nu mă uit. Ei cu-un ciocan? Nuuu, cu bani, nu cu ciocanul, ehehey.”

Uneroi, e gată să-și vândă mașina, dacă cineva i-ar da un preț bun.

„Îndoit deja, în ziua de azi, cărămida este zece lei. Zece lei pot să las în sobă.”

A MEȘTERIT DOUĂ MAȘINI, CU MÂINILE LUI ȘI LA EL ÎN OGRADĂ Aceasta nu e unica invenție pe patru roți pe care o are. „Cu asta, a avut și cheltuieli mai mari, pentru că …„ Și motorul e mai voinic la asta, e mai mult lucru, cabina asta tot costă și ea. Nu-i nimic luat degeaba”.

Și uite așa, a făcut dintr-o mașină veche, una nouă.

„Eu am luat mașina Moscovici Combi. Înainte îi spunea (pirojoc) căra plăcințele prin oraș așa. Am luat-o, am adus-o acasă. Am tăiat și am făcut cum mi-a plăcut mie”.

Cu una se plimbă când afară e cald, iar pe cealaltă o scoate din ogradă când e mai frig.

„O vreau pe asta pentru că, iarna când mă duc nu mă bate vântul, nu mă plouă. În aceea mă mai plouă, dar în asta nu mă plouă.”

Și nevasta îi ține hangul, deși câteodată are niște pretenții.

„Parcă nu ar fi de acord, dar eu ce tare mă uit la tot? Merg mai departe cum vreau eu. Ce mai trebuie așa asta. O să vezi că pe la jumătate de drum nu o să-ți convină, pe la jumătate de drum o să te las pe drum să vii acasă. O să-ți pară bine sau nu”.

NATALIA CHIHAI, soția lui nea Afanasie „:Dar când ați avut ocazia să vă ducă și să vă plimbe? Avem vie pe Scăieni. Și tot cu dânsa ne ducem. Mai stau și eu țanțoș. Nu te gândi că chiar nu i-am zis nimic. Ce cheltuiești atâta? Treaba mea, cu banii mei. De vândut nu mă gândesc la asta. Nici pe aceea n-o să o vând eu. Unde deja? 82 de ani. Cât? La 82 mulți nu-s, dar eu, dar eu să mă gândesc mai departe? Ei unde să te gândești?”. Reporter: Alexandru Leahu Imagine: Dorin Spătaru.

SURSA: tvrmoldova.md