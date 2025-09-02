Ce sat din raionul Soroca va găzdui duminică Turneul Regional la volei „Cupa Prieteniei” 2025?

La 7 septembrie 2025, satul Nimereuca din raionul Soroca va deveni gazda Turneului Regional la volei „Cupa Prieteniei”, competiție aprobată oficial de Consiliul Raional Soroca și sprijinită de Agenția Teritorială Olimpică și Sportivă.

Consiliul Raional Soroca a emis o dispoziție privind organizarea și desfășurarea ediției 2025 a Turneului Regional la volei „Cupa Prieteniei”. Evenimentul va reuni echipe din mai multe localități ale regiunii și va avea loc în satul Nimereuca, pe data de 7 septembrie 2025.

De asemenea, Serviciul Financiar va acoperi cheltuielile necesare organizării campionatului din sursele planificate pentru activități sportive. Fondurile vor fi alocate de la bugetul raional, sub categoria „cheltuieli curente neatribuite la alte categorii”.

Turneul Regional la volei „Cupa Prieteniei” 2025 promite să aducă împreună sportivi, autorități și comunitatea locală într-un eveniment menit să promoveze spiritul de echipă și prietenia între raioanele participante. Prin această inițiativă, raionul Soroca își consolidează rolul de promotor al activităților sportive și al coeziunii comunitare.


