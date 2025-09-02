Întâlnire culturală cu Radmila Popovici la Șuri / GALERIE FOTO

La Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din satul Șuri, Drochia, cuvintele au prins viață, iar cărțile au devenit punți între generații. O zi obișnuită de școală s-a transformat într-un eveniment cultural de suflet, odată cu vizita scriitoarei și poetei Radmila Popovici, în cadrul Programului Național „LecturaCentral” și al campaniei „Scriitorul la el acasă”.

Elevi, profesori, bibliotecari și invitați au avut ocazia să descopere universul creativ al Radmilei Popovici nu doar prin intermediul cărților sale, ci și prin dialog direct cu autoarea. Poeziile și fragmentele citite au fost împletite cu povești de viață, sfaturi și reflecții despre puterea cuvântului.

„Ne dorim ca elevii noștri să crească nu doar cu manualele în față, ci și cu bucuria de a descoperi literatura vie, direct de la autorii care o scriu. Astfel, cartea devine mai aproape de ei, mai vie, mai reală”, a menționat directoarea instituției, Spoială Steluța

Un sprijin esențial a venit și din partea Cristinei Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism a Consiliului Raional Drochia, care a participat la eveniment și a subliniat necesitatea unor astfel de inițiative: „Atunci când cultura este susținută, ea înflorește și aduce roade pentru toți. Biblioteca nu trebuie să rămână un spațiu tăcut, ci să devină un loc de întâlnire al ideilor și al oamenilor.”

Pentru copii, evenimentul a fost o ocazie de a pune întrebări și de a primi răspunsuri directe de la o scriitoare care, prin operele sale, vorbește despre iubire, destin, identitate și frumusețea vieții. Pentru adulți, a fost un prilej de reflecție asupra importanței lecturii în educația tinerelor generații.

Programul „LecturaCentral” și campania „Scriitorul la el acasă” își propun să readucă scriitorii în mijlocul comunităților, să apropie cititorii de autorii lor preferați și să demonstreze că literatura rămâne un instrument de formare și unitate.