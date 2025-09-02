Un an de funcționare a spălătoriei sociale din Șeptelici, realizată cu sprijinul Uniunii Europene / VIDEO

În satul Șeptelici din raionul Soroca, persoanele aflate în dificultate beneficiază de aproape un an de zile de un sprijin important datorită unei spălătorii sociale inaugurate în noiembrie 2024. Proiectul face parte din inițiativa „Servicii sociale mai aproape de oameni” și a fost realizat de AO „Casa Speranțelor”, în parteneriat cu Primăria Șeptelici.

Uniunea Europeană a contribuit cu 27.900 de euro, iar primăria cu o cofinanțare de 62.000 de lei. La realizare au mai participat organizațiile Keystone Moldova, Dorcas Moldova și Asociația „Neoumanist”.

Scopul proiectului este să îmbunătățească viața celor mai vulnerabili: vârstnici, persoane cu dizabilități sau familii cu venituri reduse. Aproximativ 300 de locuitori ai satului beneficiază acum de servicii gratuite de spălare a hainelor și lenjeriei – o necesitate de bază care pentru mulți era greu accesibilă.

„Este o salvare pentru noi, oamenii din Șeptelici”, spune o beneficiară, subliniind că sprijinul Uniunii Europene le-a adus mai multă demnitate și condiții mai bune de trai.

Spălătoria nu este doar un loc unde hainele devin curate, ci și un spațiu de socializare și recreere. Localnicii au la dispoziție o mini-bibliotecă și jocuri de societate, ceea ce contribuie la combaterea singurătății și la crearea de legături între oameni. Programul de lucru este adaptat nevoilor comunității: două zile pe săptămână între orele 8:00 – 14:00, iar o zi între orele 8:00 – 17:00.

Astfel, acest exemplu arată cum investițiile Uniunii Europene, combinate cu eforturile autorităților locale și ale organizațiilor partenere, pot aduce servicii moderne și utile chiar și în comunitățile rurale. Spălătoria socială din Șeptelici demonstrează că sprijinul european înseamnă nu doar infrastructură, ci și grijă pentru oameni, solidaritate și șanse egale pentru toți.