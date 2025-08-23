Tu nu dorești să participi laMarea Dictare Națională- 2025?

Al treilea an consecutiv sărbătorim Ziua Limbii Române printr-un eveniment de anvergură – Marea Dictare Națională!  Competiția este organizată de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției Republicii Moldova. 

Marea Dictare Națională va avea loc pe  31 august 2025 , ora 09:00Piața Marii Adunări Naționale.

Persoanele care doresc să participe sunt rugate să completeze formularul de înregistrare până la 27 august 2025. Participarea va fi posibilă doar în baza înregistrării prealabile.

În cazul în care aveți anumite întrebări sau dificultăți la completarea formularului, ne puteți contacta:

Tel: +373 69 4111 84
Email: dictare@mec.gov.md 


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

