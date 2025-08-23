Cum cureți corect ușile de duș din sticlă. Sfaturi eficiente și soluții naturale de la specialiști

Specialiștii recomandă să cureți ușile după fiecare utilizare cu o racletă sau o lavetă moale. Dacă nu reușești să faci acest pas zilnic, o curățare mai profundă săptămânală este esențială pentru menținerea aspectului curat al băii.

Descoperă cum poți să cureți ușile de duș din sticlă cu soluții naturale:

1. Cu suc de lămâie și apă distilată

Sucul de lămâie este un agent natural eficient datorită conținutului ridicat de acid citric. Ai nevoie de:

Suc proaspăt de lămâie (1 parte)

Apă distilată (1 parte)

Un sfert de linguriță de detergent lichid de vase

O sticlă cu pulverizator

Racletă

Prosoape din microfibră.

Amestecă ingredientele într-un recipient cu pulverizator și aplică soluția pe sticlă, de sus în jos. Lasă să acționeze 5 minute, apoi folosește racleta pentru a curăța. Clătește cu apă și șterge cu un prosop de microfibră pentru un rezultat fără urme.