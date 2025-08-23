Cum cureți corect ușile de duș din sticlă. Sfaturi eficiente și soluții naturale de la specialiști

Curățarea ușilor de duș din sticlă poate fi o provocare, mai ales dacă te confrunți cu pete de apă dură sau urme de săpun. Cu ajutorul unor soluții simple, pe bază de ingrediente naturale, poți reda sticlei claritatea și strălucirea fără efort. Află cum cureți corect ușile de duș din sticlă și ce spun specialiștii despre cele mai eficiente metode de curățare.
Specialiștii recomandă să cureți ușile după fiecare utilizare cu o racletă sau o lavetă moale. Dacă nu reușești să faci acest pas zilnic, o curățare mai profundă săptămânală este esențială pentru menținerea aspectului curat al băii.
Descoperă cum poți să cureți ușile de duș din sticlă cu soluții naturale:
Sucul de lămâie este un agent natural eficient datorită conținutului ridicat de acid citric. Ai nevoie de:
- Suc proaspăt de lămâie (1 parte)
- Apă distilată (1 parte)
- Un sfert de linguriță de detergent lichid de vase
- O sticlă cu pulverizator
- Racletă
- Prosoape din microfibră.
Amestecă ingredientele într-un recipient cu pulverizator și aplică soluția pe sticlă, de sus în jos. Lasă să acționeze 5 minute, apoi folosește racleta pentru a curăța. Clătește cu apă și șterge cu un prosop de microfibră pentru un rezultat fără urme.
2. Cu oțet alb distilat și detergent de vase
Oțetul alb este un aliat de nădejde în curățenie. Are proprietăți degresante și este ideal pentru dizolvarea calcarului. Pentru soluție:
- 2 părți oțet alb distilat
- 2 părți apă distilată
- 1/4 linguriță detergent de vase.
Pulverizează soluția pe ușile de sticlă și las-o să acționeze 5–10 minute. Șterge cu o racletă sau cu un burete, apoi clătește cu apă și usucă folosind o lavetă din microfibră.
❗Atenție: Evită folosirea oțetului sau sucului de lămâie pe suprafețe din marmură sau piatră naturală – acizii pot deteriora aceste materiale.
3. Cu bicarbonat de sodiu și lămâie
Bicarbonatul este un abraziv blând, ideal pentru pete mai persistente. Taie o jumătate de lămâie, înmoaie partea tăiată în bicarbonat și freacă ușor zonele afectate. Clătește bine și șterge cu o lavetă moale, conform Better Homes & Gardens. Această metodă este potrivită pentru curățări rapide și frecvente.
Sfaturi utile pentru o întreținere ușoară
- Folosește o racletă de baie după fiecare duș pentru a preveni petele de apă.
- Aplică un strat de protecție (spray hidrofob) pe sticlă, pentru a reduce aderența murdăriei.
- Curăță și șinele ușilor de duș cu o periuță veche și puțin oțet diluat, scrie The Spruce.
- Evită bureții aspri – pot zgâria suprafața sticlei.
Curățarea ușilor de duș din sticlă nu trebuie să fie complicată. Cu ingrediente simple, naturale și puțină consecvență, poți avea o baie mereu curată, fără urme sau depuneri inestetice. Alege metoda care ți se potrivește cel mai bine și transformă acest obicei într-o rutină ușoară și eficientă.
Un articol redactat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.
SURSA: catine.ro