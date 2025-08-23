Câți copaci sunt în China? 142,6 miliarde de copaci sau aproximativ 100 de copaci pentru fiecare locuitor

Probabil că numărul real al copacilor este undeva la mijloc. Dar este nevoie de mai multe cercetări pentru a ajunge la estimări cât mai apropiate de realitate, a mai adăugat el.

Estimarea cât mai corectă a populației de copaci din China este importantă pentru evaluarea condiției ecosistemelor forestiere ale țării. Și a cantității de dioxid de carbon care este absorbită din atmosferă, conform lui Guo. Dincolo de câți copaci există în China, acesta a creat alături de colegii săi o hartă detaliată a distribuției fondului forestier din China. Despre care susține că va ajuta țara să-și atingă obiectivele de mediu.

‘Acest studiu reprezintă prima cartografiere de înaltă rezoluție a densității copacilor din China’, a precizat Guo.

Experții au folosit tehnologii noi pentru a estima numărul copacilor

Pentru a obține această estimare, cercetătorii chinezi au folosit tehnologia LIDAR (light detection and ranging). Această tehnologie funcționează ca un sonar cu raze laser. Transmite milioane de impulsuri laser către pământ. Apoi, măsoară timpul care trece până când aceste unde se întorc la sursă. Aceeași tehnologie a fost folosită pentru a descoperi orașe pierdute în America de Sud. Și o cetate de mii de ani în România.

Cu aceste date, oamenii de știință pot determina topografia unei zone. Echipa de cercetători chinezi adună date obținute prin LIDAR de la drone încă din 2015, pe o suprafață de 1.400 de kilometri pătrați.

Pentru noul studiu, cercetătorii au făcut un recensământ al copacilor din această arie folosind un program denumit Lidar360. Acesta încorporează elemente de inteligență artificială (AI). Apoi au extrapolat densitatea de copaci estimată pentru a obține un rezultat la nivel național.

Tehnologia este de ultimă generație. Dar nu este perfectă. Spre exemplu, Lidar360 nu poate detecta copacii care cresc sub coronamentul gros al altor arbori.

‘În zonele cu păduri dense, coronamentele care se suprapun obstrucționează detecția arborilor cu înălțimi mai mici. Ceea ce duce la rezultate mai mici decât în realitate’, conform lui Guo.

Adăugarea datelor LIDAR terestre și îmbunătățirea programului Lidar360 ar trebui să asigure un recensământ mai aproape de adevăr al fondului forestier.

SURSA: useit.ro