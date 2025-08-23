22 C
Soroca
sâmbătă, august 23, 2025
Ce poți face ca să scapi de molii: pașii necesari pentru a-ți proteja hainele

Este extrem de neplăcut să descoperi articolele preferate de îmbrăcăminte afectate de molii. Aceste insecte preferă fibrele naturale precum cașmirul, mătasea, lâna și bumbacul. Pentru a-ți proteja garderoba, află ce poți face ca să scapi de molii.

Dacă te-ai trezit vreodată cu o rochie preferată sau un pulover de lână perforat în locuri vizibile, știi cât de frustrant poate fi. Mai ales că aceste pagube nu pot fi reparate ușor și uneori nici nu le observi la timp.

Ce poți face ca să scapi de molii

Molii de haine sunt discrete și rareori zboară la vedere. De cele mai multe ori, vei observa prezența lor abia când hainele încep să prezinte găuri sau urme de deteriorare.

Alte semne includ fire rupte, urme de coconi în colțurile sertarelor, pânze fine sau un miros ușor învechit. Dacă observi astfel de semnale, este posibil ca larvele să fi fost deja active o perioadă. Cu cât acționezi mai repede, cu atât șansele să salvezi hainele cresc.

Aceste insecte mici preferă spațiile întunecate, liniștite și ferite de activitate, exact cum sunt sertarele, colțurile dulapurilor sau cutiile în care depozitezi hainele de sezon. De aceea, prevenția este esențială.

1. Curăță dulapul săptămânal

Molii preferă zonele întunecate și liniștite. Aspiră și șterge dulapul cu o soluție de apă și oțet alb pentru a elimina ouăle și larvele. Nu uita să cureți și covoarele sau alte zone din casă unde moliile s-ar putea ascunde.​

2. Spală hainele înainte de a le depozita

Înainte de a depozita hainele pentru sezonul următor, asigură-te că sunt curate. Spală-le conform instrucțiunilor de pe etichetă sau apelează la o curățătorie profesională pentru articolele delicate.​

3. Periază hainele

Expune hainele la soare și periază-le cu o perie specială pentru a îndepărta eventualele larve sau ouă. Acordă atenție cusăturilor, pliurilor și buzunarelor.​

4. Depozitează hainele corect

Folosește saci de vidat sau cutii etanșe pentru a depozita hainele. Evită cutiile de carton, deoarece moliile pot pătrunde ușor în ele.​

5. Utilizează repelente naturale

Molii nu suportă mirosurile de lavandă, cedru sau cuișoare. Poți folosi uleiuri esențiale sau săculeți cu aceste arome în dulapuri și sertare. Reîmprospătează-le periodic pentru a menține eficiența.​

6. Îngheață hainele

Pentru hainele prețioase sau delicate, cum sunt cele din cașmir, mătase sau blană, spălarea la temperaturi ridicate nu este o opțiune. În aceste cazuri, poți folosi congelarea. Împachetează hainele într-o pungă etanșă și lasă-le în congelator timp de 48–72 de ore. Temperaturile scăzute distrug ouăle și larvele fără a afecta țesătura. Este o metodă simplă, dar eficientă, mai ales dacă vrei să eviți tratamentele chimice.

7. Monitorizează și previne

Folosește capcane cu feromoni pentru a monitoriza prezența moliilor. Acestea atrag moliile adulte și te ajută să detectezi o infestare în stadiu incipient.

O curățenie generală la fiecare schimb de sezon este esențială, dar dacă ai avut probleme cu moliile, este recomandat să cureți dulapul cel puțin o dată pe lună. Aspirarea prafului, ștergerea rafturilor cu o soluție pe bază de oțet alb și aerisirea hainelor ajută enorm. Nu uita nici de colțurile greu accesibile, unde larvele pot rămâne neobservate, scrie Total Wardrobe Care.

Un articol redactat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

SURSA: catine.ro


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

