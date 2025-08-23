Ce poți face ca să scapi de molii: pașii necesari pentru a-ți proteja hainele

Ce poți face ca să scapi de molii

Molii de haine sunt discrete și rareori zboară la vedere. De cele mai multe ori, vei observa prezența lor abia când hainele încep să prezinte găuri sau urme de deteriorare.

Alte semne includ fire rupte, urme de coconi în colțurile sertarelor, pânze fine sau un miros ușor învechit. Dacă observi astfel de semnale, este posibil ca larvele să fi fost deja active o perioadă. Cu cât acționezi mai repede, cu atât șansele să salvezi hainele cresc.

Aceste insecte mici preferă spațiile întunecate, liniștite și ferite de activitate, exact cum sunt sertarele, colțurile dulapurilor sau cutiile în care depozitezi hainele de sezon. De aceea, prevenția este esențială.

Cu puțină atenție și câteva obiceiuri simple, poți ține moliile la distanță și îți poți proteja garderoba pe termen lung, scrie RealSimple.com

1. Curăță dulapul săptămânal

Molii preferă zonele întunecate și liniștite. Aspiră și șterge dulapul cu o soluție de apă și oțet alb pentru a elimina ouăle și larvele. Nu uita să cureți și covoarele sau alte zone din casă unde moliile s-ar putea ascunde.​