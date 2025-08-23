Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale. Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816

În medie, temperaturile globale au scăzut cu 3 grade Celsius. Vremea rece și lumina redusă au dus, inevitabil, la probleme în agricultură. Lipsa hranei a dus la rândul ei la foamete.

Clima s-a schimbat, ceea ce a dus la secetă în anumite zone. Ca urmare, 1816 mai poartă și denumirea de Anul Sărăciei.

Stratul de cenușă care a ajuns în atmosferă a creat un nou de mărimea Australiei. Acesta a blocat razele Soarelui și a dus la efecte devastatoare în vara anului 1816, sau „anul fără vară”.

Pentru că au fost probleme în agricultură, prețul grânelor a crescut semnificativ. În unele zone a fost secetă, dar în altele au fost inundații devastatoare. Mai mult, vremea haotică a dus și la răspândirea unui nou tip de holeră în India, unde au murit milioane de persoane.

Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor climatice din 1816

Din cauza acelui nor de cenușă, s-a creat brusc o mini eră glaciară la nivel mondial. Pentru că schimbarea a fost atât de rapidă, numeroase specii, mai ales în cazul plantelor, nu s-au putut adapta îndeajuns de repede noilor condiții.

Din fericire, această nouă realitate a fost temporară. Dar, înainte ca lucrurile să revină la normal, milioane de oameni și-au pierdut viața, mulți din ei din cauza foametei sau noilor boli care s-au răspândit mai repede într-o lume devastată de schimbări climatice extreme.

Un astfel de eveniment atrage atenția asupra impactului devastator pe care o diferență de temperatură de câteva grade o poate avea asupra întregii planete. Până în 2050, temperatură globală medie va crește cu 4 grade Celsius.

O astfel de încălzire globală poate schimba complet planeta și poate duce, din nou, la milioane de vieți pierdute. Spre deosebire de schimbarea climatică din 1816, această schimbare de temperatură va fi permanentă. Și va fi cauzată de activitatea umană, nu de natură.

