Legumele crucifere – „scut natural” împotriva cancerului

Numeroase studii arată că anumite legume, în special cele din familia cruciferelor, au un rol important în prevenirea unor tipuri grave de cancer, cum ar fi cel de colon sau cel pulmonar. Consumul regulat al acestor legume poate reduce semnificativ riscurile și contribuie la menținerea unei stări bune de sănătate.

Ce sunt cruciferele?

Cruciferele sunt legume din familia brassicaceae, recunoscute după florile cu patru petale în formă de cruce. Printre cele mai cunoscute se numără broccoli, varza, conopida, varza de Bruxelles, varza kale, gulia, muștarul, napii sau bok choy. Tot aici intră și rucola, hreanul, ridichea ori năsturelul. Chiar și wasabi-ul japonez face parte din această categorie.

Aceste legume sunt bogate în vitaminele C, E și K, în fibre, carotenoizi, dar și în minerale esențiale. Însă ceea ce le face cu adevărat speciale este conținutul ridicat de glucozinolați, compuși cu sulf care le dau gustul ușor amar și proprietățile anticancerigene.

Cum protejează cruciferele organismul

Studiile arată că, în timpul mestecării și digestiei, glucozinolații se transformă în compuși activi – precum indolii și izotiocianații – care au efecte directe împotriva celulelor canceroase. Aceștia:

protejează celulele sănătoase;

inactivează substanțele cancerigene;

reduc inflamațiile;

au efect antiviral și antibacterian;

împiedică dezvoltarea și răspândirea tumorilor.

Cercetări realizate pe sute de mii de persoane confirmă beneficiile. De exemplu, un studiu recent arată că un consum de 40-60 grame de crucifere pe zi poate reduce riscul de cancer de colon cu până la 26%.

Cât ar trebui să mâncăm zilnic

Specialiștii recomandă consumul zilnic de legume crucifere, fie crude, fie gătite ușor. Doza ideală este de aproximativ o cană mică (40-60 g), adică echivalentul unei porții de broccoli sau a câtorva frunze de varză kale.

Beneficii pe termen lung

Pe lângă prevenirea cancerului de colon, cruciferele pot reduce riscul de cancer pulmonar, gastric, de sân, prostată sau pancreas. În plus, conțin sulforafan, unul dintre cei mai puternici antioxidanți naturali, care ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liberi și să întărească imunitatea.

Un stil de viață sănătos începe din farfurie. Introducerea cruciferelor în dieta zilnică este o măsură simplă, accesibilă și extrem de benefică pentru prevenirea unor boli grave. O porție de broccoli, conopidă sau varză nu doar că adaugă gust și prospețime meselor, ci poate fi și o barieră naturală în fața cancerului.