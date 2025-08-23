Cum arată ”omul dragon”, specia umană descoperită în China. De ce cred experții că e cea mai apropiată rudă a oamenilor

Experții au analizat cât de diferit e craniul Homo Longi față de cel Homo sapiens / Profimedia Images

”Avea capul imens – avea un creier mare cu o formă lungă și joasă și o creasta supraorbitală masivă deasupra ochilor,” a declarat Stringer. ”Fața, nasul și mandibula era foarte mari și avea ochi mari. Dar fața lui era joasă în înălțime, cu pomeți delicați.”

În urma analizei craniului, experții au estimat că exemplarul a murit în jurul vârstei de 50 de ani. Ei și-au dat seama cum arată ”omul dragon” și ce caracteristici avea.

Cât de apropiată ar fi noua specie de Homo Sapiens

Analiza sugerează că acest craniu și alte fosile descoperite în China formează o a treia descendență de oameni. Ei ar fi trăit alături de oamenii de Neanderthal și Homo sapiens, susține Stringer.

Potrivit datelor, noua specie e mai apropiată de Homo sapiens decât de oamenii de Neanderthal. Experții cred că Homo longi ”avea un strămoș comun mai recent cu noi decât au avut oamenii de Neanderthal,” a declarat Singer.

Mai mult, în urma analizei despre cum arată ”omul dragon”, strămoșul pe care oamenii moderni și oamenii de Neanderthal îl au în comun probabil a trăit în urmă cu 1 milion de ani, adică 400.000 de ani mai devreme decât au crezut experții până acum, potrivit New York Times.

Echipa de cercetare crede că specimenul studiat a trăit în urmă cu 309.000 – 138.000 de ani. În acea perioadă, ar fi putut trăi alături de Homo sapiens. Se pare că ”omul dragon” avea un comportament similar cu cel al oamenilor moderni. Specia vâna mamifere și păsări, culegea fructe și legume și e posibil că știa să prindă și pești.

Alți experți, ce nu au fost implicați în studii, cred că acel craniu e, de fapt, o fosilă Denisovan. Cum arată ”omul dragon” e un semn în această direcție, susțin experții.

SURSA: useit.ro