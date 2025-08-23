23 C
Soroca
sâmbătă, august 23, 2025
Cum arată ”omul dragon”, specia umană descoperită în China. De ce cred experții că e cea mai apropiată rudă a oamenilor

Trei noi studii au detaliat cum arată ”omul dragon”, o nouă specie umană descoperită în China. Cercetătorii au descoperit craniul omului antic, ce aparține unei specii umane necunoscute până acum, numită Homo longi. 

Craniul ”omului dragon” a fost conservat foarte bine și e cel mai mare al unui specimen Homo descoperit până acum. Mai mult, o analiză a dezvăluit că Homo longi ar putea fi specia cea mai apropiată de Homo sapiens, chiar mai apropiată decât oamenii de Neanderthal.

Autorii studiilor susțin că ”omul dragon” e apropiat de Homo sapiens. Alți experți ar atribui mai degrabă craniul nou descoperit descendenței Denisovan.

”Am fost surprins de filogenia asociată cu Homo sapiens mai mult decât cu Homo neanderthalensis, dar concluziile noastre sunt baxate pe o analiză a unei cantități mari de date,” a declarat co-autorul studiului, Chris Stringer, cercetător în cadrul Centrului de Cercetare a Evoluției Umane, din cadrul Muzeului Natural de Istorie din Londra, scrie Live Science.

Cum arată ”omul dragon” și cum a fost descoperit 

Potrivit Live Science, se crede că un bărbat chinez a descoperit craniul în 1933, în orașul Harbin, în Heilongjiang, China. Pentru a-l ține departe de șeful său japonez, ”l-a îngropat într-o fântână abandonată, o metodă antică chineză de a ascunde comori,” au scris autorii studiului.

Studiul susține că bărbatul a dezvăluit secretul familiei înainte să moară, în 2018, și moștenitorii lui au dezgropat craniul dupa 85 de ani și l-au donat Muzeului de Geoștiință din cadrul Universității din Hebei.

Craniu Homo longi, descoperit în China, numit și omul dragon
Experții au analizat cât de diferit e craniul Homo Longi față de cel Homo sapiens / Profimedia Images

”Avea capul imens – avea un creier mare cu o formă lungă și joasă și o creasta supraorbitală masivă deasupra ochilor,” a declarat Stringer. ”Fața, nasul și mandibula era foarte mari și avea ochi mari. Dar fața lui era joasă în înălțime, cu pomeți delicați.”

În urma analizei craniului, experții au estimat că exemplarul a murit în jurul vârstei de 50 de ani. Ei și-au dat seama cum arată ”omul dragon” și ce caracteristici avea.

Cât de apropiată ar fi noua specie de Homo Sapiens

Analiza sugerează că acest craniu și alte fosile descoperite în China formează o a treia descendență de oameni. Ei ar fi trăit alături de oamenii de Neanderthal și Homo sapiens, susține Stringer.

Potrivit datelor, noua specie e mai apropiată de Homo sapiens decât de oamenii de Neanderthal. Experții cred că Homo longi ”avea un strămoș comun mai recent cu noi decât au avut oamenii de Neanderthal,” a declarat Singer.

Mai mult, în urma analizei despre cum arată ”omul dragon”, strămoșul pe care oamenii moderni și oamenii de Neanderthal îl au în comun probabil a trăit în urmă cu 1 milion de ani, adică 400.000 de ani mai devreme decât au crezut experții până acum, potrivit New York Times.

Echipa de cercetare crede că specimenul studiat a trăit în urmă cu 309.000 – 138.000 de ani. În acea perioadă, ar fi putut trăi alături de Homo sapiens. Se pare că ”omul dragon” avea un comportament similar cu cel al oamenilor moderni. Specia vâna mamifere și păsări, culegea fructe și legume și e posibil că știa să prindă și pești.

Alți experți, ce nu au fost implicați în studii, cred că acel craniu e, de fapt, o fosilă Denisovan. Cum arată ”omul dragon” e un semn în această direcție, susțin experții.

SURSA: useit.ro


OdN
OdN
