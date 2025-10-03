Tinerii învață să construiască o lume bazată pe egalitate și dreptate

De către

Elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă” au participat recent la o sesiune interactivă dedicată egalității de gen și accesului nediscriminatoriu la justiție. Activitatea a inclus discuții deschise, exemple din viața reală și reflecții personale, menite să sublinieze importanța respectului pentru fiecare persoană, indiferent de gen, origine sau statut social.

Participanții au reținut câteva idei esențiale:

Egalitatea de gen nu este doar teorie — este un drept fundamental ;

Justiția trebuie să fie accesibilă tuturor , fără discriminare;

Implicarea fiecăruia dintre noi contează pentru o societate mai incluzivă și echitabilă.

Sesiunea a fost o oportunitate pentru tineri de a înțelege că fiecare gest de respect și solidaritate contribuie la construirea unei lumi mai drepte și mai corecte.