Acum are loc Ședința extraordinară a Consiliului Municipal Soroca

Acum are loc ședința extraordinară Consiliului Municipal Soroca cu 36 de subiecte pe ordinea de zi. Observatorul de Nord transmite ședința în direct.

Printre acestea sunt câteva mai importante, cum ar fi audierea Raportului privind executarea bugetului Primăriei Soroca pentru I semestru al anului 2025, modificarea bugetului pentru anul 2025, Raportul de audit al conformității asupra administrării și valorificării terenurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale, Raportul de audit al conformității asupra înregistrării, evaluării și impozitării bunurilor imobile de către autoritățile publice locale, Raportul misiunii de follow-up privind evaluarea implementării recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi asupra alimentației copiilor în învătământ preșcolar și scolar, examinarea notificării Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, aprobarea grantului oferit de către Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională şi Locală cu scopul implementării proiectului “Renovarea IP Gimnaziul “Dumitru Matcovschi” și alocarea surselor financiare din fondul de rezervă.