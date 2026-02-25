Tinerii Ambasadori Europeni au ajuns la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca

Astăzi, seria activităților desfășurate sub sloganul „Mai multă UE în Moldova” a continuat la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca. Peste 80 de tineri au participat la târgul interactiv UE–YEA, unde au avut ocazia să descopere, într-un mod dinamic și prietenos, informații despre valorile europene, oportunitățile pentru tineri și beneficiile concrete ale cooperării dintre UE și Republica Moldova.

Standurile tematice, pregătite de Tinerii Ambasadori Europeni și echipa proiectului StratCom, au inclus jocuri, quiz-uri și discuții informale care au încurajat implicarea activă a elevilor. Evenimentul a continuat cu o prezentare comună și un dialog deschis despre parcursul european al Republicii Moldova, procesul de aderare la UE și sprijinul oferit prin Planul de creștere economică – cel mai amplu pachet de asistență financiară acordat țării noastre.

Elevii au adresat întrebări, au împărtășit opinii și au participat la un concurs interactiv, demonstrând interes și curiozitate față de viitorul european al Moldovei. Tinerii Ambasadori Europeni au evidențiat importanța dialogului direct cu elevii și a schimbului de experiență între tinerii din Republica Moldova și cei din statele membre ale UE, consolidând astfel legăturile transfrontaliere și încrederea într-un viitor european comun.

