Atenție șoferi: străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu din municipiul Soroca, au devenit parțial, drumuri cu sens unic / VIDEO

Primăria Municipiului Soroca a anunțat recent că pe străzile Mihail Kogălniceanu și Mihai Eminescu, pe segmentele dintre străzile Independenței și Alexandru cel Bun au intrat în vigoare noi reguli de circulație rutieră. Aceste porțiuni au devenit drumuri cu sens unic, cu scopul de a fluidiza traficul rutier și de a ⁠reduce blocajele din zonă.

Despre necesitatea fluidizării traficului în municipiul Soroca și adaptării la un număr mai mare de automobile, decât cel de acum zeci de ani, se vorbește mai demult în Soroca. La lansarea campaniei „Fii parte din comunitatea noastră”, unde Observatorul de Nord a invitat la o discuție tinerii antreprenori din raion, unul dintre participanți, Vadim Suru, a propus deschiderea pentru accesul public a străzii Ion Creangă, din preajma Inspectoratului de Poliție și transformarea unor străzi în drumuri cu sens unic.

Șoferii cu care am discutat spun că soluția propusă de autoritățile municipale este una bună și că va ajuta la reducerea blocajelor. Ce-i drept nu toți conducătorii auto au observat din prima noile indicatoare, așa că sorocenii urmează deja să se deprindă cu recentele modificări.

Conform dispoziției primarului municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, urmează ca Inspectoratul de Poliție să asigure monitorizarea respectării noii organizări a circulației rutiere, așa că îndemnăm șoferii să fie atenți și să respecte indicatoarele mai noi și mai vechi.