Reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene, vor fi aplicate în Republica Moldova

Guvernul de la Chișinău a aprobat o hotărâre care prevede renunâarea la regula sovietică privind modul de calculare a timpului și va aplica reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene.

Astfel, ora oficială pe teritoriul Republicii Moldova este ora standard (Timpul Universal Coordonat – UTC) stabilită de către Biroul internațional de măsuri și greutăți, majorată cu două ore, și corespunde fusului orar UTC+2. La fel, pe teritoriul Republicii Moldova, anual va fi stabilit orarul de vară, corelat cu orarul de vară practicat în statele membre ale Uniunii Europene. În cadrul orarului de vară se stabilește ora de vară decalată cu o oră în avans față de ora oficială indicată. Astfel, orarul de vară începe în ultima duminică din luna martie, la ora 3:00 (ora standard), care devine ora 4:00 (ora de vară). Acesta se încheie în ultima duminică din luna octombrie, la ora 4:00 (ora de vară), care devine ora 3:00 (ora standard). Prin aceeași decizie, Guvernul a abrogat Hotărârea Sovietului Miniștrilor al RSS Moldovenești nr. 132/1990 cu privire la schimbarea modului de calculare a timpului pe teritoriul RSS Moldovenești.

Hotărârea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.