Pedepse cu închisoarea de 7, 8 și 9 ani, pentru tâlhărie

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în două cauze de tâlhărie. În primul caz, infracțiunea a fost comisă de trei bărbați, cu vârstele de 31, 38 și 71 de ani, ultimul fiind originar din Georgia. În cel de-al doilea caz, tâlhăria a fost comisă de doi tineri, cu vârstele de 19 și 22 de ani.

Instanța a dispus condamnarea inculpaților la pedepse cu închisoarea de 7, 8 și 9 ani, cu executarea acestora în penitenciar de tip semiînchis, informează procuratura.md

În primul caz, în seara zilei de 16 februarie 2023, cei trei bărbați au planificat și comis un atac tâlhăresc asupra unui bărbat, care administra o casă de schimb valutar din municipiul Chișinău. Până la momentul atacului, victima a fost urmărită de inculpați pentru ca aceștia să-i cunoască traseul și obiceiurile.

În ziua atacului, victima se deplasa pe jos spre domiciliu, având asupra sa un rucsac cu aproximativ 500 000 de lei, sumă preluată de la casierie pentru a fi depozitați temporar acasă. Incidentul a avut loc în apropierea domiciliului victimei, la aproximativ 20 de metri distanță.

Făptașii s-au deplasat la fața locului cu un automobil, iar unul dintre inculpați a coborât și a atacat victima cu o bâtă din lemn pregătită din timp, aplicând multiple lovituri peste diferite părți ale corpului, în timp ce ceilalți doi au rămas în mașină. Agresiunea a continuat, iar victima a opus rezistență și a folosit arma deținută legal, efectuând mai multe focuri pentru a se apăra, însă atacatorul nu a încetat și a încercat să-i sustragă rucsacul cu bani.

În cele din urmă, atacatorul s-a oprit și s-a îndepărtat după ce victima a strigat după ajutor, reușind să-și protejeze rucsacul, fără a fi sustras.

Imediat după incident, victima a anunțat poliția, iar autoritățile au intervenit rapid, identificând și reținând cei trei inculpați.

Partea vătămată a suferit multiple leziuni corporale, inclusiv fracturi și contuzii.

Doi dintre inculpați și-au recunoscut parțial vina, iar procedura împotriva celui de-al treilea a fost încetată după decesul acestuia.

În cel de-al doilea caz, în zilele de 15, 19 și 23 noiembrie 2025, tinerii inculpați au comis trei tâlhării în diferite spații publice din municipiul Chișinău.

Potrivit materialelor cauzei, inculpații și-au împărțit rolurile: unul aplica loviturile asupra victimelor, cu mâinile, picioarele sau obiecte contondente, iar celălalt sustrăgea bunurile acestora.

Majoritatea bunurilor luate au fost genți, telefoane, portmonee și carduri.

În ședința de judecată, cei doi tineri și-au recunoscut vina.

Sentințele sunt cu drept de apel, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare.