„Hecenii” au trecut în sală nouă. Câștigătorii „Românii au talent” pregătesc ceva inedit

Cu siguranță îi cunoașteți pe „Hecenii” – tinerii care au dus dansul popular moldovenesc peste Prut și au impresionat juriul pe scena „Românii au talent”, unde au obținut locul trei. După succesul de la concurs, viața lor s-a schimbat radical. De doar câteva zile, fac repetiții într-o sală modernă, transmite nordinfo.md

„Mi se pare un loc de vis, un loc unde mulți și-ar dori să-și desfășoare activitatea de dansator. La început nu credeam că voi ajunge la un așa nivel înalt. Speram mereu la ceva mai mult”, a menționat Denis Bantuș, dansator.

Pentru dansatori, spațiul în care se antrenează este mai mult decât o sală. Este locul unde emoțiile se transformă în mișcare și unde fiecare pas spune o poveste.

„La început, condițiile nu erau bune. Într-un final, visul nostru a devenit realitate și ne mândrim cu asta. Am demonstrat deja pe scena „Românii au talent” că suntem buni și acum muncim pentru a vă demonstra încă o dată că suntem puternici și curajoși”, a adăugat Victoria Zolutușca, dansatoare.

Cel mai mic dansator are 12 ani, dar a îndrăgit scena de la vârsta de doar șase ani.

„Eram încă la grădiniță. Sora mea frecventa orele de dans. Am fost curios și am început și eu. Am fost pe la multe concerte, în România și alte țări”, a povestit Tudor Arcea, dansator.

Deși, inițial, intenționau să deschidă o sală în satul Heciul Nou. Circumstanțele i-au purtat însă spre un alt drum. La Biruința, au fost primiți cu brațele deschise, iar noua sală a devenit rapid un punct regional de atracție culturală pentru localitățile din jur.

„Această sală a fost renovată cu suportul Parlamentului R. Moldova. Au fost alocate 2,7 milioane de lei. Acest loc a fost reconstruit capital cu 1,9 milioane de lei. Avem pregătit și proiectul tehnic pentru alte săli din această clădire pe care urmează să le renovăm”, a povestit Dionisie Cobîlaș, șeful Secției cultură din Sîngerei.

„Era o oportunitate pentru noi, pentru dezvoltarea casei de cultură pentru a o face regională. Prin cultură vrem să-i unim, să creăm niște condiții unde tinerii, persoanele de vârsta a doua, a treia, să promoveze cultura și unitatea în comunitate”, a subliniat Maxim Grițunic, primarul or. Biruința.

Ideea de a aduna persoane dornice de a face dans din mai multe localități, a reușit.

„Scopul principal a fost să facem mai mult sport, dar domnul Denis a venit cu ideea să facem artă. Peste o lună am ieșit pe scenă. A fost un debut frumos pentru noi”, a spus Olga Polisciuc, locuitoare or. Biruința.

„Cred că ideea am avut-o toată viața. A fost ceva nou pentru noi și foarte dorit. Cu teamă, cu primii pași, împreună cu un coreograf bun, am reușit din primul concert”, a adăugat Daniela Dascalciuc, locuitoarea or. Biruința.

Investițiile făcute aici au schimbat nu doar aspectul clădirii, ci și perspectivele unui ansamblu care privește cu încredere spre viitor.

„Putem spune că datorită condițiilor pe care le avem acum, ansamblul „Hecenii” a primit încă o motivație să se dezvolte. Suntem în parteneriat cu o agenție de impresariat. Colindăm toată țara, avem concerte aproape săptămânal. Visăm să pregătim un program inedit doar al „Hecenilor” și să venim cu un concert”, a conchis Dionisie Cobîlaș.