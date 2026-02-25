Dragobetele a fost sărbătorit la Soroca prin cântece, dansuri și scenete / GALERIE FOTO

Palatul de Cultură din Soroca a a găzduit „Sub aripile Dragobetelui”, eveniment cultural organizat în colaborare cu Primăria Municipiului Soroca și Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”. Reprezentanția a avut loc pe baza scenariului și regiei semnate de Laura Pînzari, eleva grupei 361, Catedra ”Regie”, discipola profesoarei Tamara Grițenco.

Rând pe rând au fost prezentate o declarație de dragoste „Dragostea zeilor”, Legenda Dragobetului, Compoziția literar muzicală „Leac divin”, teatrul studio „Debut”, apoi pe scenă au pășit elevii-interpreți Mircea Ariadna, Ionuț Pahomi, Tamara Creciun, Doina Goro și Liviu Danilov, cu un solo la saxofon Stanislav Bacuș, cu un text umoristic Ana Celac, au recitat versuri Cristina Mardici și Marian Grosu, iar atmosfera a fost aprinsă de formația de dansuri moderne „Elegans” (Conducător Lucia Zabrian), valsurile dansate de Delia Ursachi și Alexei Mărută (Clubul de dansuri sportive „Prestige dans”, coregraf Oxana Vrâncean și Mihai Țapu), Mihaela Dolghier și Vasile și Ciubuc, de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” și Ansamblul de dansuri „Soroceanca” (coregraf Maia Șevciuc).