În perioada 26 februarie – 12 martie 2026, transportul rutier de persoane se va afla sub „lupa” Agenției Naționale Transport Auto

Pentru asigurarea unor servicii sigure și de calitate și pentru menținerea concurențe loiale în sectorul transporturilor, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță o campanie amplă de monitorizare și control în trafic a transportului rutier de persoane.

Campania se va desfășura în perioada 26 februarie – 12 martie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În acest context, ANTA atenționează conducătorii auto și operatori de transport să respecte legislația în vigoare și să dețină toate actele necesare pentru desfășurarea activității.