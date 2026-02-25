Prestații sociale pentru moldovenii stabiliți în provincia Quebec din Canada

Cetățenii Republicii Moldova, care au muncit în Quebec, vor beneficia de prestații sociale. Acest lucru va fi posibil după ce Executivul a aprobat astăzi semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Quebecului în domeniul securității sociale, transmite moldpres.md.

În baza documentului, cetățenii moldoveni ar urma să beneficieze de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale, pensii și indemnizații pentru dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau din cauza unei boli profesionale, precum și pensii de urmaș sau alte prestații, stabilite în funcție de prevederile acordului.

„Acordul respectiv va permite stabilirea și plata pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor de dizabilitate, pensiilor de urmaș, dar și multe alte prestații sociale care țin de accidentele de muncă sau boli profesionale. Elementul important al acestui acord, de altfel ca și alte acorduri în domeniul securității sociale, este că o persoană, dacă muncește în Canada sau în Quebec câțiva ani și muncește și în Republica Moldova, atunci se însumează aceste mijloace de muncă pentru a putea fi stabilită pensia respectivă”, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la ședința Guvernului.

Potrivit datelor statistice, în Quebec locuiesc aproximativ 15.000 de cetățeni moldoveni, care vor putea beneficia direct de prevederile Acord.

„Acordul cu Quebec se alătură la lista lungă de acorduri în domeniul protecției sociale pe care Republica Moldova le are semnate cu alte state. Prin aceste acorduri, fiecare cetățean se bucură de drepturi sociale, indiferent de unde muncesc”, a adăugat Natalia Plugaru.

Până în prezent, Republica Moldova a semnat Acorduri de securitate socială cu 20 de state, 18 dintre acestea au intrat în vigoare şi sunt aplicabile. Este vorba de: România, Bulgaria, Portugalia, Marele Ducat de Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Regatul Belgiei, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia, Belarus, Italia, Grecia, Spania și Letonia.