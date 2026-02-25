Tradiții de primăvară, readuse la viață în satul Nicoreni

De către
OdN
-
0
50

  În fiecare an, pe 24 februarie, când se sărbătorește Dragobetele – vestitorul iubirii și al renașterii naturii, la Nicoreni primăvara nu sosește doar în calendar, ci și în suflete.

 

Muzeul de Istorie și Etnografie Nicoreni, în parteneriat cu Centrul Cultural Nicoreni, a organizat un atelier de confecționare a Mărțișoarelor, care a transformat spațiul muzeal într-o adevărată șezătoare de odinioară.

La mesele acoperite cu țesături tradiționale, copii, tineri și adulți au lucrat împreună, trei generații unite de aceeași dorință: păstrarea și transmiterea obiceiurilor moștenite. Sub îndrumarea doamnei Tentiu Mariana, participanții au descoperit legenda mărțișorului și simbolistica firelor alb și roșu — puritate și viață, lumină și iubire.

Cu răbdare și migală, au prins contur flori din lână, motive cusute, figurine și podoabe inspirate din ornamentica populară. Atmosfera a fost caldă și autentică, asemenea șezătorilor de altădată, când lucrul de mână era însoțit de povești, zâmbete și bucuria lucrului împreună. Fiecare mărțișor realizat a purtat nu doar culoare, ci și emoție, devenind o mică punte între trecut și prezent. La activitate au participat și copiii din ansamblul „Romanițele”, demonstrând că dragostea pentru tradiții prinde rădăcini încă din copilărie și crește odată cu fiecare generație.

Aducem sincere mulțumiri tuturor celor implicați și participanților: Nina Lungu, Eugenia Gîțu, Larisa Ojoc, Vera German, Viorica Bodiu, Silvia Rîmbu, Veronica Carabaș, Lena Romaniuc , Daniela Ștefaneț și directoare a Centrului Cultural, Ataman Tatiana, care, au contribuit la transmiterea acestei frumoase moșteniri culturale.

Prin astfel de inițiative, comunitatea din Nicoreni dovedește că tradiția nu aparține doar trecutului, ci trăiește prin oameni, prin mâinile care creează și prin inimile care o duc mai departe.

Astfel, primăvara este întâmpinată nu doar cu mărțișoare ci cu dor de viață nouă!

 Mariana ȚENTIU, Custodie a Muzeului de Istorie și Etnografie Nicoreni


  • ETICHETE
  • AB
Articolul precedentPentru a oferi mai multă previzibilitate,  lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel republican
Articolul următorPrestații sociale pentru moldovenii stabiliți în provincia Quebec din Canada
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.