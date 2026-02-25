Tradiții de primăvară, readuse la viață în satul Nicoreni

În fiecare an, pe 24 februarie, când se sărbătorește Dragobetele – vestitorul iubirii și al renașterii naturii, la Nicoreni primăvara nu sosește doar în calendar, ci și în suflete.

Muzeul de Istorie și Etnografie Nicoreni, în parteneriat cu Centrul Cultural Nicoreni, a organizat un atelier de confecționare a Mărțișoarelor, care a transformat spațiul muzeal într-o adevărată șezătoare de odinioară.

La mesele acoperite cu țesături tradiționale, copii, tineri și adulți au lucrat împreună, trei generații unite de aceeași dorință: păstrarea și transmiterea obiceiurilor moștenite. Sub îndrumarea doamnei Tentiu Mariana, participanții au descoperit legenda mărțișorului și simbolistica firelor alb și roșu — puritate și viață, lumină și iubire.

Cu răbdare și migală, au prins contur flori din lână, motive cusute, figurine și podoabe inspirate din ornamentica populară. Atmosfera a fost caldă și autentică, asemenea șezătorilor de altădată, când lucrul de mână era însoțit de povești, zâmbete și bucuria lucrului împreună. Fiecare mărțișor realizat a purtat nu doar culoare, ci și emoție, devenind o mică punte între trecut și prezent. La activitate au participat și copiii din ansamblul „Romanițele”, demonstrând că dragostea pentru tradiții prinde rădăcini încă din copilărie și crește odată cu fiecare generație.

Aducem sincere mulțumiri tuturor celor implicați și participanților: Nina Lungu, Eugenia Gîțu, Larisa Ojoc, Vera German, Viorica Bodiu, Silvia Rîmbu, Veronica Carabaș, Lena Romaniuc , Daniela Ștefaneț și directoare a Centrului Cultural, Ataman Tatiana, care, au contribuit la transmiterea acestei frumoase moșteniri culturale.

Prin astfel de inițiative, comunitatea din Nicoreni dovedește că tradiția nu aparține doar trecutului, ci trăiește prin oameni, prin mâinile care creează și prin inimile care o duc mai departe.

Astfel, primăvara este întâmpinată nu doar cu mărțișoare ci cu dor de viață nouă!

Mariana ȚENTIU, Custodie a Muzeului de Istorie și Etnografie Nicoreni