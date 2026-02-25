Pentru a oferi mai multă previzibilitate,  lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel republican

Lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel național, pentru a oferi mai multă previzibilitate cetățenilor și pentru a elimina intermediarii care majorează nejustificat costurile. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, care susține că noul mecanism va aduce mai multă transparență pe piața masei lemnoase și va proteja consumatorii de fluctuațiile neclare ale prețurilor.

„Vor fi persoane care vor vinde în anumite locuri, totul va fi contabilizat. Astfel încât cetățenii să știe clar de unde pot cumpăra masă lemnoasă, care este prețul. Să nu mai avem situația din prezent, când lemnul este vândut prin intermediari și nu mai știm care este prețul real al masei lemnoase”, a explicat Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii „Pe față” de la postul public de televiziune.

De asemenea, ministrul a subliniat că noul sistem va stabili clar prețul lemnului la nivel național, iar costurile de transport vor fi calculate separat, pentru a evita adaosurile nejustificate.

„Prețul la nivel de țară trebuie să fie unul clar stabilit, iar serviciile de transport trebuie să fie calculate în funcție de distanță. Nimic mai mult. Doar așa va fi transparență atât pentru oameni, cât și pentru sistem”, a explicat Gheorghe Hajder.

Potrivit ministrului, diferențele actuale de preț creează confuzie în rândul cetățenilor și lasă loc de speculații. „Lemnul costă astăzi de la 650 de lei la 1.200 de lei, în funcție de eficiența întreprinderii silvice, în funcție de specie. Dacă vom avea un preț unic pe țară, asta nu va mai duce cetățeanul într-o zonă a necunoașterii. Nu trebuie lăsat loc pentru interpretări”, a mai spus ministrul mediului.