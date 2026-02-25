Unde ajunge apa de la spălătoriile auto?

De către
OdN
-
0
66

Ministerul Mediului a lansat  o acțiune națională de control. În perioada martie-mai vor fi verificate  toate spălătoriile auto din Republica Moldova, pentru a ne asigura că apa uzată nu poluează mediul.

   Apropo, o singură spălare poate consuma până la 300 de litri de apă. Fără sisteme de tratare, detergenții și hidrocarburile ajung direct în sol și în râuri, afectându-ne sănătatea.
În cadrul acțiunii se va verifica utilizarea sistemelor de filtrare și tratare a apei, existența separatoarelor de hidrocarburi, procesul de deversarea apelor uzate, existența contractelor cu operatorii de evacuare a deșeurilor.
  Ministerul Mediului reiterează că-și dorește afaceri corecte și apă curată pentru toți.
Foto: simbol

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentUn nou început la Soroca pentru un elev din Ucraina
Articolul următorPentru a oferi mai multă previzibilitate,  lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel republican
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.