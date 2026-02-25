Unde ajunge apa de la spălătoriile auto?

Ministerul Mediului a lansat o acțiune națională de control. În perioada martie-mai vor fi verificate toate spălătoriile auto din Republica Moldova, pentru a ne asigura că apa uzată nu poluează mediul.

Apropo, o singură spălare poate consuma până la 300 de litri de apă. Fără sisteme de tratare, detergenții și hidrocarburile ajung direct în sol și în râuri, afectându-ne sănătatea.

În cadrul acțiunii se va verifica utilizarea sistemelor de filtrare și tratare a apei, existența separatoarelor de hidrocarburi, procesul de deversarea apelor uzate, existența contractelor cu operatorii de evacuare a deșeurilor.

Ministerul Mediului reiterează că-și dorește afaceri corecte și apă curată pentru toți.

