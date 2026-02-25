Un nou început la Soroca pentru un elev din Ucraina

Platon Samoienko are 14 ani și este elev în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din Soroca. A ajuns în Republica Moldova din Kiev, împreună cu părinții și fratele său mai mic, la scurt timp după izbucnirea războiului din Ucraina. A fost nevoit să lase în urmă casa, prietenii și rutina de zi cu zi, informează provincial.md

În noua școală a găsit însă ceva esențial: siguranță, sprijin și deschidere. „De la bun început am simțit sprijin. Profesorii m-au ajutat să mă orientez în școală, iar colegii au început imediat să comunice cu mine. Mă invitau să ne jucăm și să învățăm împreună. Datorită lor, m-am simțit repede parte din clasă. Nu am fost tratat ca un străin. Am fost primit ca un coleg”, spune Platon.

Astăzi, Platon este un elev cu rezultate excelente. A obținut locul I la olimpiada raională la limba engleză și are performanțe foarte bune la matematică. În paralel, își continuă studiile și în Ucraina, online, susținând evaluări conform programei ucrainene.

Diriginta clasei, Svetlana Lozinskaia, vorbește despre adaptarea rapidă a adolescentului: „Platon participă activ la activitățile școlare și extracurriculare, dă dovadă de inițiativă și se simte un membru deplin al colectivului. Este responsabil, deschis în comunicare și mereu gata să-i ajute pe ceilalți”.

Cu sprijinul UNICEF Moldova, cadrele didactice din liceu au participat la sesiuni de formare și mentorat în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, cadrelor didactice și comunităților pentru a promova educația incluzivă în Republica Moldova”.

Proiectul este implementat de CCF Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, cu sprijinul financiar al Guvernului Marii Britanii, prin intermediul Foreign, Commonwealth & Development Office.

„Pentru UNICEF, educația de calitate înseamnă acces, participare, incluziune și rezultate pentru fiecare copil. Prin sprijinul oferit copiilor, profesorilor, părinților și școlilor, contribuim la construirea unor comunități educaționale incluzive, în care toți copiii, inclusiv cei afectați de crize, pot să învețe, să participe și să își atingă potențialul. Povestea lui Platon arată că, atunci când lucrăm împreună, incluziunea devine realitate”, a subliniat Galina Bulat, specialistă educație, UNICEF.

La patru ani de la începutul războiului din Ucraina, pentru mii de copii refugiați, școala din Republica Moldova a devenit un spațiu al normalității.

În prezent, în Republica Moldova trăiesc 4.323 de copii refugiați de vârstă școlară. Dintre aceștia, 2.530 sunt înscriși în instituții de învățământ, iar alții își continuă studiile online, conform curriculumului ucrainean, în laboratoare EduTech sau de acasă. La Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din Soroca sunt înscriși 22 elevi refugiați.