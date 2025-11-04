Tineri, Sănătoși, Informați – Tabăra de Toamnă a Youth Klinic „Ana” din Drochia

În perioada 30–31 octombrie curent, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „ANA” din orașul Drochia a organizat o nouă ediție a Taberei de Toamnă, dedicată tinerilor din regiune. Evenimentul a oferit un amestec perfect între cunoștințe esențiale de prim ajutor și discuții despre dezvoltarea personală în perioada adolescenței.

Prima zi a taberei a pus un accent puternic pe siguranță și salvarea vieții. Tinerii participanți au avut ocazia să învețe și să exerseze tehnicile de bază ale primului ajutor, sub îndrumarea specialiștilor voluntari. Au descoperit:

Cum și când se inițiază resuscitația cardio-pulmonară (RCP).

Funcționarea și importanța unui defibrilator extern automat (DEA).

Modul corect de a realiza poziția laterală de siguranță.

Aceste cunoștințe vitale au fost predate și exersate practic cu sprijinul voluntarilor Vlad Manea, Daniela Mazniuc și Evelina Ungureanu, asigurându-se că fiecare participant a înțeles pașii esențiali pentru a corda un ajutor eficient într-o situație de urgență.

A doua zi a fost adusă în prim-plan tema „Schimbărilor pubertare la adolescenți”. Evenimentul a fost deschis de Svetlana Nicov, șefa centrului, urmată de intervențiile psihologului Larisa Galac și ale voluntarului american Declan Robinson, care au discutat despre complexitatea și importanța acestei etape de dezvoltare.

Au urmat o serie de ateliere creative și interactive:

Voluntara Alexandra Moldova i-a îndrumat pe tineri în construirea „Podului autonomiei”, unde aceștia au explorat pașii concreți pentru trecerea de la dependența față de părinți spre independență.

Prin activitatea „Cine sunt eu?”, participanții și-au exprimat identitatea și aspirațiile construind un copac simbolic.

Voluntarii Stanislav Voluntiri și Mădălina Călăgurescu au desfășurat sesiunea „Schimbările în adolescență”, ajutând tinerii să identifice și să înțeleagă caracteristicile fizice, emoționale și sociale specifice vârstei.

Tabăra s-a încheiat într-o atmosferă de recunoștință și mulțumire, cu înmânarea diplomelor de participare și un feedback pozitiv din partea tinerilor. Centrul „ANA” și-a exprimat mulțumirea pentru energia și implicarea tuturor participanților.

Acest eveniment a demonstrat, încă o dată, că educația pentru sănătate – fie ea fizică sau emoțională – poate fi captivantă și profund utilă, atunci când este transpusă prin metode practice și participative.

Ioana BOLEA, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație Drochia