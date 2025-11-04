În prima duminică a lui noiembrie curent, satul Șuri s-a transformat într-o scenă a bucuriei și a trăirii autentice. Vatra satului, cu casele scăldate în lumina blândă a toamnei, a răsunat de cântec, joc, port popular și emoție, la Festivalul cântecului folcloric „Șuri, satul meu – vatră de dor”, la prima ediție – o manifestare care a reunit trecutul, prezentul și viitorul într-o poveste comună despre identitate, iubire de neam și respect pentru rădăcini.

Acest eveniment spectaculos, a fost organizat de Primăria comunei Șuri, cu sprijinul Direcției Cultură și Turism a Consiliului Raional Drochia, fiind o adevărată odă adusă patrimoniului spiritual al satului moldovenesc. Prin cântecele populare, dansurile și portul tradițional, fiecare moment artistic a spus o poveste despre dor, dragoste, trudă, speranță și tăria de a fi român.

Pentru o zi, satul Șuri a redevenit o vatră de dor și de lumină, unde oamenii au simțit din nou puterea comunității și bucuria de a se regăsi în valorile care ne definesc.

La deschiderea evenimentului, președintele raionului Drochia, domnul Vasile Cemortan, a adresat un cuvânt de felicitare comunității, subliniind importanța implicării locale în păstrarea identității naționale: „Tradițiile și cultura populară sunt cartea noastră de identitate. Ele spun lumii cine suntem și ne învață să prețuim ceea ce ne-au lăsat moștenire strămoșii.”

Cu același prilej, președintele raionului a oferit Diploma de recunoștință primarului comunei Șuri, Petru Turculeț, pentru inițiativă, responsabilitate și implicare în dezvoltarea vieții culturale a localității.

La eveniment au fost prezenți și alți oaspeți speciali: Tatiana Botnar, vicepreședinta raionului Drochia; Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism Drochia; primari din alte localități: Sergiu Rusu, primar al satului Țarigrad; Aliona Eșanu, primară a satului Chetrosu; Veceaslav Magaleas, primar al satului Sofia, Vera Dascal, primară a satului Drochia; Raisa Vacari – primară a satului Pervomaiscoe și alți invitați de onoare.

Pe scena festivalului au evoluat colective artistice din raionul Drochia, fiecare aducând în dar câte o fărâmă de suflet: cântece de joc, de dragoste, de dor și de dorință de viață. Publicul a fost cucerit de energia, autenticitatea și bucuria artiștilor, care au reușit să transmită emoția curată a satului moldovenesc de altădată.

Momente deosebite au fost oferite de interpreții îndrăgiți Vasile Mereuță, Viorel Sîrbu -originari din satul Șuri și Diamanta Paterău, care au ridicat sala în aplauze prin voce, sensibilitate și autenticitate.

În fiecare vers, în fiecare refren, spectatorii au simțit vibrația unui neam, care știe să-și cânte trecutul, să-și prețuiască prezentul și să-și viseze viitorul.

Sărbătoarea nu s-a limitat la scenă. Pe aleile decorate cu covoare populare și buchete de spice, au fost vernisate expoziții de bucate tradiționale, pregătite cu măiestrie de gospodinele satului.

Arome de plăcinte, sarmale, poale-n brâu, cozonaci și mămăligă cu brânză au reînviat gusturile copilăriei, amintind tuturor că tradiția nu se cântă doar, ci se trăiește cu toate simțurile. Mesele bogate și inimile calde au creat un tablou de neuitat al ospitalității moldovenești.

Festivalul „Șuri, satul meu – vatră de dor” a fost nu doar o manifestare artistică, ci o declarație de iubire față de satul natal, o dovadă că spiritul comunitar și respectul pentru moștenirea culturală pot transforma orice eveniment într-o sărbătoare a inimii.

Locuitorii satului, veniți cu mic și mare la sărbătoare, bibliotecari, profesori, artiști, oaspeți și invitați speciali, au fost parte dintr-o poveste comună, povestea unui loc care nu uită cine este și care își trăiește valorile cu demnitate.

Aici, tradiția nu este o amintire prăfuită, ci o flacără vie, care luminează drumul generațiilor tinere spre viitor. Prin astfel de inițiative, Șuri devine un exemplu de cultură vie, un sat care inspiră și arată că iubirea de neam se cultivă prin fapte, cântece și zâmbete împărtășite.

„Șuri, satul meu – vatră de dor” a fost mai mult decât un festival: a fost o poveste spusă în glas de fluier și inimă de om, o punte între trecut și prezent, între tradiție și modernitate.

Prin cântec, port și bucate, prin bucuria de a fi împreună, locuitorii satului au arătat că adevărata comoară a Moldovei este sufletul oamenilor care știu să-și cânte rădăcinile.

În fiecare vers popular, în fiecare zâmbet al participanților, s-a simțit un adevăr simplu și frumos: acolo unde există tradiție, există viață, există speranță, există iubire.

Doinița STAMATI, directoarea Bibliotecii Publice Șuri, corespondentă VIP HTSJ (filiala Șuri)