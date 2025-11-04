Fostul viceministru Ostalep pierde procesul pornit împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice

Fostul viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Valeriu Ostalep, protagonistul anchetei „Armurierul pro-Kremlin”. Propagandist al Kremlinului, Valeriu Ostalep livrează arme instituțiilor de forță ale Republicii Moldova”, a pierdut definitiv litigiul împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare, săptămâna trecută, hotărârea primei instanțe. Inițial fostul demnitar cerea despăgubiri de 66.000 de lei pentru pretinse prejudicii morale provocate de ancheta de presă, realizată de jurnaliștii Mădălin Necșuțu și Ilie Gulca. Omul de afaceri solicitase plăți pentru prejudicii morale de la aproape toate instituțiile media care preluaseră ancheta Centrului de Investigații Jurnalistice. El a pornit împotriva CIJM și alte procese de judecată, a scris plângeri în diferite structuri, care, luate împreună se împletesc într-un proces de tip SLAPP.

Investigația arată că fostul politician și actualul om de afaceri, Valeriu Ostalep, a diseminat constant dezinformările Kremlinului. Pe de o parte, Ostalep a acuzat Guvernul de la Chișinău, la fel ca propagandista Moscovei, Maria Zaharova, de „subordonare oarbă față de curatorii occidentali și de înarmare excesivă”, iar, pe de altă parte, firma sa de armament a vândut arme instituțiilor de forță ale Republicii Moldova.

Firma prin care frații Ostalep au vândut arme și muniții este Sniper Elite SRL. Aceasta a fost deschisă de Ion Ostalep în 2014. Încă de la înființare, societatea s-a specializat în importul și exportul de armament și muniții. Sniper Elite a vândut arme și muniții autorităților publice și întreprinderilor de stat.

După investigația Centrului de Investigații Jurnalistice, pe 6 noiembrie 2024, Guvernul a adoptat o hotărâre conform căreia Ministerul Apărării este autoritatea publică responsabilă de organizarea și desfășurarea achizițiilor centralizate de mărfuri strategice din categoria armamentului și de muniții pentru necesitățile organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice.

Legislația precedentă cu privire la achiziția de arme și muniții de către instituțiile de stat comporta riscuri de corupție și securitate.

Cadrul juridic lăsa la discreția fiecărei structuri de forță modalitatea de a face procurările necesare. În prezent, există discuții între decidenții politici și șefii instituțiilor de forță pentru îmbunătățirea legislației în vigoare.

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de Ostalep Valeriu către Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, aducerea scuzelor și dezmințirea informației defăimătoare, repararea prejudiciului moral. Curtea de Apel a lăsat în vigoare decizia primei instanțe. Apărătorul CIJM în acest proces este juristul Sergiu Bozianu.

Cornelia COZONAC, anticoruptie.md