Datele arată că, în primele zece luni ale anului 2025, compania „Gazprom” a livrat clienților europeni doar 14,7 miliarde de metri cubi de gaz – cu 45% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este cel mai redus nivel al exporturilor de la începutul anilor 1970, când Uniunea Sovietică, sub conducerea lui Leonid Brejnev, a semnat primul contract de furnizare a gazelor către Austria.

În 1975, exporturile sovietice de gaze către Europa atingeau 19,3 miliarde de metri cubi, iar în 1980, după acordul „gaz contra țevi” și semnarea unui contract major cu Germania de Vest, volumul urcase la 54,8 miliarde de metri cubi.

Înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, Rusia exporta anual aproximativ 200 de miliarde de metri cubi de gaze către Europa, însă volumul actual este de circa 12 ori mai mic, informează moldpres.md.