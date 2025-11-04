Efectele sancțiunilor: Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au ajuns la cel mai mic volum din ultimii 50 de ani

De către
OdN
-
0
29

Datele arată că, în primele zece luni ale anului 2025, compania „Gazprom” a livrat clienților europeni doar 14,7 miliarde de metri cubi de gaz – cu 45% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este cel mai redus nivel al exporturilor de la începutul anilor 1970, când Uniunea Sovietică, sub conducerea lui Leonid Brejnev, a semnat primul contract de furnizare a gazelor către Austria.

În 1975, exporturile sovietice de gaze către Europa atingeau 19,3 miliarde de metri cubi, iar în 1980, după acordul „gaz contra țevi” și semnarea unui contract major cu Germania de Vest, volumul urcase la 54,8 miliarde de metri cubi.

Înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, Rusia exporta anual aproximativ 200 de miliarde de metri cubi de gaze către Europa, însă volumul actual este de circa 12 ori mai mic, informează moldpres.md.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentDecretul prezidențial privind numirea noului Cabinet de miniștri, publicat în Monitorul Oficial
Articolul următorTineri, Sănătoși, Informați – Tabăra de Toamnă a Youth Klinic „Ana” din Drochia
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.