Decretul prezidențial privind numirea noului Cabinet de miniștri, publicat în Monitorul Oficial

Decretul președintei Maia Sandu, privind numirea noului Cabinet de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu, a fost publicat în Monitorul Oficial, informează moldpres.md

Monitorul Oficial a publicat Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Programului de activitate și acordarea votului de încredere Guvernului, cât și decizia Legislativului pentru aprobarea listei ministerelor.

Astfel, în Programul de activitate al noului Guvern este stipulat că Republica Moldova pășește într-o etapă de transformare profundă, orientată spre finalizarea procesului de integrare europeană. Potrivit documentului, după ani de reforme și consolidare instituțională, misiunea noului Guvern este ca integrarea să ducă, încă înainte de aderarea propriu-zisă, la beneficii concrete pentru oameni – investiții majore pentru o economie competitivă, locuri de muncă bine plătite, servicii publice accesibile și un stat prietenos, care răspunde nevoilor reale ale societății.

Conform deciziilor publicate în Monitorul Oficial, noul Guvern are 14 ministere, cinci vicepremieri, inclusiv doi fără portofoliu.

Astfel, Cristina Gherasimov rămâne în funcția de viceprim-ministră pentru Integrare Europeană, iar Valeriu Chiveri este vicepremier pentru reintegrare. Alte trei funcții de vicepremier vor fi ocupate de Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Vladislav Cojuhari este noul ministru al Justiției, Andrian Gavrilița preia șefia Ministerului Finanțelor, iar Natalia Plugaru va conduce Ministerul Muncii și Protecției Sociale. La șefia Ministerului Sănătății va fi Emil Ceban, conducerea Ministerului Mediului va fi asigurată de Gheorghe Hajder, iar Cristian Jardan va ocupa fotoliul de ministru al Culturii.

Funcția de ministru al Energiei va fi deținută în continuare de Dorin Junghietu. Dan Perciun își va păstra postul de ministru al Educației, iar Ludmila Catlabuga rămâne la conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Ministerul Afacerilor Interne va fi condus în continuare de Daniella-Misail Nichitin, iar la Ministerul Apărării – de Anatolie Nosatîi.

Cabinetul Munteanu a fost susținut de 55 de deputați ai majorității parlamentare PAS, după o ședință-maraton a Parlamentului, de peste opt ore, desfășurată vineri, 31 octombrie, în cadrul căreia premierul desemnat a prezentat prioritățile noului Executiv și a răspuns întrebărilor deputaților.

În baza votului acordat de deputați, noul Cabinet de miniștri al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus sâmbătă, 1 noiembrie, jurământul de învestire la Președinția Republicii Moldova, în prezența șefei statului, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.