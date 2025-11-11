Tarifele la gaz ar putea scădea cu 1 leu: Energocom finalizează noile achiziții

Procesul de achiziție a gazelor naturale pentru sezonul rece 2025–2026 a fost încheiat, iar în prezent se fac ultimele calcule financiare, anunță Alexandr Slusari, membru al Consiliului de Administrație al Energocom. Potrivit acestuia, prețul mediu ponderat va fi „puțin sub 410 euro pentru 1.000 m³”, ceea ce reprezintă o evoluție favorabilă față de estimările inițiale.

Specialiștii în energetică susțin că noul preț de achiziție ar putea permite o reducere de aproximativ 1 leu/m³ pentru consumatorii casnici, cu condiția ca Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) să valideze calculele prezentate de furnizor. „Dacă situația de pe piață rămâne stabilă, ajustarea tarifelor ar putea fi discutată în următoarele luni”, afirmă experții, citați de bani.md.

În prezent, consumatorii plătesc un tarif reglementat de 16,742 lei/m³, stabilit de ANRE în decembrie 2024. Atunci, autoritatea a aprobat o majorare de 3,16 lei/m³, ceea ce a însemnat o scumpire de 27,5%.

O eventuală reducere cu 1 leu/m³ ar însemna o economie de circa 100 lei pe lună pentru o familie care consumă 100 m³ de gaz, ceea ce ar aduce o ușoară relaxare a bugetelor gospodăriilor în sezonul rece.

Reprezentanții Energocom nu au oferit deocamdată o dată exactă pentru aplicarea noilor tarife, însă decizia finală aparține ANRE, care urmează să analizeze propunerile după finalizarea calculelor financiare.