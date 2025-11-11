Cinci ani de închisoare pentru 1 milion de lei delapidați – pasiunea pentru jocuri de noroc i-a adus o condamnare unei femei de 38 de ani

  Oficiul Anenii Noi al Procuraturii Căușeni anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de acuzare a unei femei de 38 de ani de comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine. Judecătoria Căușeni, sediul Anenii Noi, a emis sentința de condamnare la 5 ani și 3 luni de închisoare, informează procuratura.md.

Potrivit acuzării, inculpata, în perioada aprilie-octombrie 2024, având în gestiune bunurile unei întreprinderi în care activa, a însușit mijoace bănești în sumă de  4164.88 lei.

Aceeași inculpată,  având acces la sistemul pentru suplinirea conturilor pe platforma online a Loteriei Naționale, prin intermediul calculatorului său de serviciu, a suplinit contul său personal de pe platforma online a loteriei în sumă de 1 148 408.60 lei din contul angajatorului.

Astfel, angajatorului i-a fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 1 152 573.48 lei.

Aferent acțiunii civile, instanța a dispus admiterea integrală a acesteia și încasarea de la inculpată a prejudiciului material cauzat în beneficiul întreprinderii prejudiciate.

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului material cauzat întreprinderii, la solicitarea Procuraturii, instanța a dispus menținerea sechestrului aplicat pe bunurile inculpatei.

Inculpata beneficiază de prezumția de nevinovăție până la devenirea definitivă a sentinței de condamnare.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

