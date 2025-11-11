Cine este decanul de la USM, vizat într-un dosar de corupție. Ar fi primit bani pentru teze de licență

De către
OdN
-
0
183

Portalul Anticoruptie.md a aflat că decanul unei facultăți a Universității de Stat, vizat într-un dosar de corupție, este Liliana Dimitroglo de la Facultatea de Fizică și Inginerie. Decanul, potrivit Procuraturii Anticorupție, având calitatea de conducător științific și membru al comisiei de susținere a tezelor de licență (anul 2025), ar fi pretins și primit mijloace financiare ilicite pentru a elabora și transmite în format electronic teze de licență unor studenți ai facultății pe care o conduce și ar fi influențat membrii comisiei de specialitate pentru a asigura promovarea lucrărilor respective.

În cadrul cauzei penale privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău sunt vizate șapte persoane, printre care și un director al Colegiului de Ecologie din capitală. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), au desfășurat, marți, o serie de percheziții în acest caz.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și birourile persoanelor implicate, au fost ridicate documente, suporturi electronice, diplome și sume de bani, ale căror proveniență urmează a fi stabilită.

În cadrul cauzei respective, mai sunt vizați doi intermediari și trei studenți. Persoanele bănuite urmează a fi cercetate în stare de libertate.


Articolul precedentCinci ani de închisoare pentru 1 milion de lei delapidați – pasiunea pentru jocuri de noroc i-a adus o condamnare unei femei de 38 de ani
Articolul următorȘezătoare în 100 de imagini la Grădinița nr. 17 „Cheița de Aur” din Soroca / GALERIE FOTO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.