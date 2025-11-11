Cine este decanul de la USM, vizat într-un dosar de corupție. Ar fi primit bani pentru teze de licență

Portalul Anticoruptie.md a aflat că decanul unei facultăți a Universității de Stat, vizat într-un dosar de corupție, este Liliana Dimitroglo de la Facultatea de Fizică și Inginerie. Decanul, potrivit Procuraturii Anticorupție, având calitatea de conducător științific și membru al comisiei de susținere a tezelor de licență (anul 2025), ar fi pretins și primit mijloace financiare ilicite pentru a elabora și transmite în format electronic teze de licență unor studenți ai facultății pe care o conduce și ar fi influențat membrii comisiei de specialitate pentru a asigura promovarea lucrărilor respective.

În cadrul cauzei penale privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău sunt vizate șapte persoane, printre care și un director al Colegiului de Ecologie din capitală. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), au desfășurat, marți, o serie de percheziții în acest caz.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și birourile persoanelor implicate, au fost ridicate documente, suporturi electronice, diplome și sume de bani, ale căror proveniență urmează a fi stabilită.

În cadrul cauzei respective, mai sunt vizați doi intermediari și trei studenți. Persoanele bănuite urmează a fi cercetate în stare de libertate.