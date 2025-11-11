Șezătoare în 100 de imagini la Grădinița nr. 17 „Cheița de Aur” din Soroca / GALERIE FOTO

Astăzi la Instituția de Educație Timpurie nr. 17 „Cheița de Aur” din municipiul Soroca a fost organizată o sărbătoare de zile mare. Protagoniștii principali ai șezătorii dedicate toamnei au fost copiii din grupa medie „Boboceii” și bunicuțele lor.

Micuții au recitat poezii, au prezentat scenete, au cântat și au dansat, în timp ce părinții și bunicele i-au aplaudat și filmat. Copiii susținuți de educatoarele Olesea Pogorevici și Nicoleta Ciobanu, dar și conducătorul muzical Doina Farmagiu, s-au distrat de minune.

Bunicele au venit la sărbătoare după cum se cuvine, aducând de acasă gustoșenii tradiționale pe placul nepoților, iar atunci când credeau că au scăpat de chin și pot admira festivitatea, nu au fost lăsate în pace. Unele au fost provocate să-și amintească de copilărie și au dezghiocat porumb. Zâna toamnei, în schimb, a venit cu provocări pentru cei mai cuminți copilași. La final însă, copiii, mamele, bunicele și educatoarele au cântat împreună.

Părinții au mulțumit directoarei grădiniței, Tatiana Palamarciuc, dar și întregului colectiv pentru idee și realizarea ei. Evenimentul a fost unul reușit, semn că efortul copiilor, părinților, bunicuțelor, educatoarelor și al administrației Instituției de Educație Timpurie nr. 17 „Cheița de Aur” nu a fost în zadar.