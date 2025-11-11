Comisarul Marta Kos, la întâlnirea cu opoziția de la Chișinău: Negocierile UE-Moldova pot fi închise până 2028

Într-o întâlnire crucială pentru viitorul european al Moldovei, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a discutat la Chișinău cu liderii opoziției moldovenești – Renato Usatîi, Gaik Vartanean, Vasile Costiuc și Vlad Batrîncea – despre rolul opoziției în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Obiectivul de a închide provizoriu negocierile până la începutul anului 2028 este ambițios, dar realizabil, dacă ritmul reformelor se menține”, a afirmat Marta Kos, subliniind că unitatea și dialogul constructiv între partidele politice sunt esențiale pentru succesul european al țării.

Comisarul a adus ca exemplu experiența Sloveniei, unde partidele au convenit să nu politizeze implementarea legislației europene și să mențină un schimb deschis privind preocupările fiecărei formațiuni. Această abordare servește drept model pentru Moldova, arătând că cooperarea politică poate accelera integrarea în UE.

Kos a mai punctat că opoziția are un rol vital în procesul de reforme, iar implicarea activă a tuturor forțelor politice este cheia pentru atingerea obiectivelor europene.