Comisarul Marta Kos, la întâlnirea cu opoziția de la Chișinău: Negocierile UE-Moldova pot fi închise până 2028

De către
OdN
-
0
67

 Într-o întâlnire crucială pentru viitorul european al Moldovei, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a discutat la Chișinău cu liderii opoziției moldovenești – Renato Usatîi, Gaik Vartanean, Vasile Costiuc și Vlad Batrîncea – despre rolul opoziției în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Obiectivul de a închide provizoriu negocierile până la începutul anului 2028 este ambițios, dar realizabil, dacă ritmul reformelor se menține”, a afirmat Marta Kos, subliniind că unitatea și dialogul constructiv între partidele politice sunt esențiale pentru succesul european al țării.

Comisarul a adus ca exemplu experiența Sloveniei, unde partidele au convenit să nu politizeze implementarea legislației europene și să mențină un schimb deschis privind preocupările fiecărei formațiuni. Această abordare servește drept model pentru Moldova, arătând că cooperarea politică poate accelera integrarea în UE.

Kos a mai punctat că opoziția are un rol vital în procesul de reforme, iar implicarea activă a tuturor forțelor politice este cheia pentru atingerea obiectivelor europene.


Articolul precedentȘezătoare în 100 de imagini la Grădinița nr. 17 „Cheița de Aur” din Soroca / GALERIE FOTO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.