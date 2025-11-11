Drumul R12 – Mîndîc, modernizat: lucrări de 7,77 milioane de lei finalizate pentru îmbunătățirea circulației în nordul țării

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe sectorul R12 – Mîndîc, în valoare de 7,77 milioane de lei, au fost finalizate, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor. Modernizarea, desfășurată pe o porțiune de 1,4 kilometri, oferă condiții mai bune de circulație pentru peste 3.400 de locuitori ai satului Mîndîc și pentru toți participanții la trafic care tranzitează zona.

Administrația Națională a Drumurilor a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație pe sectorul R12 – Mîndîc al drumului regional G33 R12 – Mîndîc – Zgurița – Mărculești – R13. Intervențiile au vizat tronsonul cuprins între kilometrii 0,00 și 1,40, iar valoarea totală a contractului s-a ridicat la circa 7,77 milioane de lei.

Această investiție completează eforturile de modernizare a infrastructurii rutiere din nordul țării. În anul 2023, pe același drum regional, în localitatea Zgurița, a fost reparată îmbrăcămintea rutieră pe două sectoare, între kilometrii 21,98–22,92 și 23,92–24,73, consolidând astfel conexiunile regionale și siguranța rutieră.

Potrivit autorităților, modernizarea acestui sector oferă condiții mai bune de circulație pentru cei peste 3.400 de locuitori ai satului Mîndîc și pentru toți participanții la trafic care folosesc această rută. Noul strat rutier contribuie la un trafic mai sigur, mai fluent și la reducerea costurilor de întreținere a vehiculelor, un beneficiu direct pentru comunitate și economie.

În comunicatul oficial, instituția a subliniat că „Administrația Națională a Drumurilor reiterează angajamentul de a dezvolta și întreține infrastructura rutieră națională pentru bunăstarea, siguranța și confortul cetățenilor.”



Finalizarea lucrărilor pe sectorul R12 – Mîndîc marchează un nou pas în modernizarea rețelei de drumuri regionale din Republica Moldova. Investițiile în infrastructura rutieră continuă să fie o prioritate pentru asigurarea mobilității și dezvoltării economice durabile a localităților din nordul țării.