O bătrână, lovită mortal de un camion la Drochia. Accidentul, surprins de camere / Video

În această dimineață, în jurul orei 08:00, polițiștii din Drochia au fost sesizați despre producerea unui accident rutier la o intersecție din oraș, în apropierea căii ferate, transmite stiri.md. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 80 de ani, care traversa partea carosabilă în loc interzis, a fost accidentată de un camion, condus de un bărbat de 35 de ani.

Victima a fost preluată de echipajul medical de urgență, însă, din nefericire, a decedat în drum spre spitalul raional Drochia. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. În urma accidentului, circulația în zonă a fost paralizată. Poliția investighează toate circumstanțele producerii accidentului pentru a stabili cu exactitate cauza tragediei.