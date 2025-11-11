O bătrână, lovită mortal de un camion la Drochia. Accidentul, surprins de camere / Video

De către
OdN
-
0
78

În această dimineață, în jurul orei 08:00, polițiștii din Drochia au fost sesizați despre producerea unui accident rutier la o intersecție din oraș, în apropierea căii ferate, transmite stiri.md. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 80 de ani, care traversa partea carosabilă în loc interzis, a fost accidentată de un camion, condus de un bărbat de 35 de ani.

  Victima a fost preluată de echipajul medical de urgență, însă, din nefericire, a decedat în drum spre spitalul raional Drochia. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. În urma accidentului, circulația în zonă a fost paralizată.

Poliția investighează toate circumstanțele producerii accidentului pentru a stabili cu exactitate cauza tragediei.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentVeste bună! Tarifele la gaz ar putea scădea cu 1 leu!
Articolul următorDrumul R12 – Mîndîc, modernizat: lucrări de 7,77 milioane de lei finalizate pentru îmbunătățirea circulației în nordul țării
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.