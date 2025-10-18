Tânăr condamnat pentru raport sexual cu o elevă din municipiul Soroca

Un tânăr de 20 de ani din raionul Soroca a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru întreținerea unui raport sexual cu o minoră de 15 ani. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Soroca, după ce inculpatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată.

Cazul a fost examinat în ședință închisă la Judecătoria Soroca, între 1 august și 13 octombrie 2025. Tânărul a fost acuzat de comiterea infracțiunii prevăzute la articolul 174, alineatul (1) din Codul Penal — act sexual consimțit, săvârșit cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

Potrivit materialelor dosarului, fapta a avut loc în septembrie 2023, într-o locuință dintr-un sat din raionul Soroca. Inculpatul a întreținut un raport sexual benevol cu minora, elevă la un liceu din municipiul Soroca, despre care știa că nu a împlinit vârsta legală. În fața instanței, acesta a recunoscut integral fapta și a declarat că se căiește sincer, afirmând că nu va mai comite asemenea acțiuni.

Expertiza medico-legală a confirmat existența semnelor unui raport sexual, însă data exactă a actului nu a putut fi stabilită cu certitudine. În cadrul procesului, reprezentantul legal al părții vătămate a declarat că nu are pretenții materiale sau morale față de inculpat și a solicitat aplicarea unei pedepse mai blânde.

Instanța a ținut cont de faptul că tânărul nu are antecedente penale, se caracterizează pozitiv, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru și este la prima abatere de la lege. De asemenea, judecătorul a luat în considerare circumstanțele atenuante — recunoașterea vinovăției, vârsta apropiată de majorat la momentul faptei și solicitarea de examinare a cauzei în procedură simplificată.

Astfel, tânărul a fost condamnat la doi ani de închisoare, însă executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pentru un termen de probă de un an. În această perioadă, el este obligat să se prezinte periodic la organul de probațiune și să anunțe orice schimbare de domiciliu sau deplasare mai mare de cinci zile.

Cazul evidențiază importanța respectării limitelor de vârstă în relațiile sexuale și consecințele legale ale unor fapte comise chiar cu consimțământul victimei. Instanța a subliniat că astfel de acțiuni rămân infracțiuni penale, indiferent de acordul persoanei minore, întrucât legea are ca scop protejarea integrității și dezvoltării acesteia.