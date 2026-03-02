Soroceanca Ada Odajiu a câștigat medalia de argint la Cupa Republicii Moldova, la Jocul de dame

Cea mai titrată sportivă din Soroca, multipla campioană republicană, premiantă a campionatelor europene și mondiale, Ada Odajiu, și-a mai înscris, în palmares, un succes notabil.

Astfel, în prima etapă a Cupei Republicii Moldova la jocul de dame, dedicat memoriei antrenorului emerit, Iosif Func, soroceancă a câștigat locul II și î intrat în posesia medaliei de argint, la categoria 60+. Să menționăm că la competiție au participat circa 80 de sportivi din mai multe localități ale Republicii Moldova. Felicitări și la cât mai multe succese în sportul minții!


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

