Soroceanca Ada Odajiu a câștigat medalia de argint la Cupa Republicii Moldova, la Jocul de dame

Cea mai titrată sportivă din Soroca, multipla campioană republicană, premiantă a campionatelor europene și mondiale, Ada Odajiu, și-a mai înscris, în palmares, un succes notabil.

Astfel, în prima etapă a Cupei Republicii Moldova la jocul de dame, dedicat memoriei antrenorului emerit, Iosif Func, soroceancă a câștigat locul II și î intrat în posesia medaliei de argint, la categoria 60+. Să menționăm că la competiție au participat circa 80 de sportivi din mai multe localități ale Republicii Moldova. Felicitări și la cât mai multe succese în sportul minții!