De la experiență la acțiune – Forumul Civic Național al Seniorilor din Republica Moldova

Vocea celor care au clădit comunități, au crescut generații și au adunat o viață de experiență, merită ascultată cu respect și responsabilitate. Seniorii nu sunt doar păstrători ai memoriei colective, ci și actori activi ai prezentului, capabili să contribuie cu înțelepciune și soluții valoroase la dezvoltarea societății.

În acest context, recent, în municipiul Bălți s-a desfășurat Forumul Civic Național al Seniorilor din Moldova, organizat în cadrul proiectului „Consolidarea participării vârstnicilor din Moldova în procesul decizional” – un eveniment dedicat dialogului, implicării și consolidării rolului persoanelor în etate în viața publică.

Forumul a reunit seniori activi, reprezentanți ai comunităților locale și ai societății civile, oferindu-le un spațiu de exprimare, schimb de idei și inițiative menite să transforme experiența de viață în forță de decizie pentru binele comun. Împreună cu reprezentanți ai Grupului de Inițiativă „Ambasadorii Maturității” din orașul Drochia, membri ai Asociației Obștești ,,Rețeaua Seniorilor Activi din Moldova”, am avut prilejul să participăm în cadrul acestui forum, prin implicare, dialog și schimb de experiențe.

La deschiderea oficială a evenimentului, moderat de Livia Golovatîi, șefă de departament AO „Casmed” și Galina Spatari, președinta AO „Rețeaua Seniorilor Activi din Moldova” au adresat mesaje de salut: Natalia Gașițoi, rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din mun. Bălți; Reprezentant Delegația Uniunii Europene; Irina Rotari, consultantă principală, Serviciul politici demografice, Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Ecaterina Popa, Proiect manager în cadrul Asociației Europene pentru Democrație Locală; Natalia Postolachi, Directoare executivă AO „Casmed”. Atmosfera evenimentului a fost întregită de prezentările oferite de Selivestru Anastasia, coordonatoare de proiect AO „Casmed”, despre „Consolidarea participării vârstnicilor din Republica Moldova”, și Galina Spatari, președinta AO „Rețeaua Seniorilor din Republica Moldova”.

În cadrul panelului de discuții am acumulat informații valoroase cu privire la „Puterea comunității în sprijinul seniorilor”, de la experți din diverse domenii: Cristina Jomiru, manageră de programe, Fundația „Dorcas-Moldova”, membră a Platformei de Îmbătrânire Activă; Emilia Ciobanu, Directoare, Agenția Teritorială de Asistență Socială „Nord-Vest”; Corina Ursu, comunicatoare, Fundația „Moldcell”; Tamara Morar, șefa Direcției Relații cu Publicul, mun. Bălți; Veaceslav Plămădeală, primarul s. Puhăceni, raionul Anenii Noi.

La Panelul de discuții „Inițiative locale care schimbă viața seniorilor”, au împărtășit din bunele practici: „Universitatea Vârstei a Treia – mai aproape de Tine” – Ana Spînu, coordonatoare de proiect AO Casmed”; „Zonă de odihnă pentru activități de socializare și agrement, prietenoase vârstei” – Sorina Patapii, manager de proiect, Grupul de Inițiativă „Ambasadorii Schimbării”, s. Burlănești, raionul Edineț; „Vârstnici activi din municipiul Ungheni, pentru perspective valoroase și beneficiul comunități” – Guțu Rodica, directoare AO „Adăpost și Alinare”, mun. Ungheni; „Seniorii în Mișcare” – Gabriela Cumpătă, administratoare AO „Femei Implicate”, or. Drochia.

În cadrul Forumului a fost prezentată și adoptată Rezoluția seniorilor 2026, privind consolidarea cadrului normativ și instituțional pentru protecția și incluziunea persoanelor vârstnice din Republica Moldova, în urma consultărilor participative desfășurate în perioada decembrie 2025 – februarie 2026 în 10 raioane ale Republicii Moldova.

Evenimentul a culminat cu un program artistic, prezentat de grupurile de inițiativă a seniorilor.

Într-o societate care privește cu încredere spre viitor, experiența și înțelepciunea celor care au trăit și au construit înaintea noastră devin repere esențiale. Forumul Civic Național al Seniorilor din Moldova, desfășurat la Bălți, a demonstrat că vocea vârstnicilor nu doar contează, ci poate influența real deciziile care modelează comunitățile noastre. Prin dialog, solidaritate și implicare activă, seniorii au arătat că vârsta este o resursă de valoare, nu o limită, iar participarea lor aduce echilibru, maturitate și responsabilitate în viața publică.

Doar împreună, unind energia tinerilor cu experiența celor în etate, putem construi o Moldovă mai incluzivă, mai echitabilă și mai puternică pentru toți.

Alexandra POSTOVAN, președinta Grupului de Inițiativă „Ambasadorii Maturității”, or. Drochia