După două secole de ocupație rusească, în Basarabia (R.Moldova) românii dețin majoritatea absolută – 85,1%

 Pentru a stopa falsurile putlerofililor și șoșocarilor din România că în actuala R.Moldova, rușii reprezintă 35-40% din populație, ofer datele oficiale, în baza rezultatelor Recensământului din 2024, despre structura etnică a RM.
  Accentuez de la bun început: doar ideologii ruși, răuvoitorii locali și analfabeții nu îi consideră români pe moldoveni. Iată datele oficiale, pe care le reproduc exact ca în breviarul statistic: moldoveni – 77,2%; români – 7,9%; ucraineni – 4,9%; găgăuzi – 4,2%; ruși – 3,2%; bulgari – 1,6%; etc.
 Rețineți: după două secole de ocupație rusească, în Basarabia (R.Moldova) românii dețin majoritatea absolută – 85,1% (77,2% + 7,9% = 85,1%), iar rușii – 3,2%. Celelalte interpretări, în afara datelor oficiale de la Recensământul din 2024, vă rog să le considerați falsuri propagandistice, rea-voință sau ignoranță. (SURSA. Alecu Reniță, Facebook)

