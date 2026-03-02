Republica Moldova și România vor planta pădure simultan pe ambele maluri ale Prutului, pe 14 martie

Pentru prima dată în istorie, cetățenii Republicii Moldova și ai României vor participa la o acțiune comună de împădurire desfășurată simultan pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul va avea loc pe 14 martie 2026 și marchează o premieră în cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției mediului, transmite moldpres.md

Anunțul a fost făcut în cadrul lansării campaniei naționale de împădurire „Primăvara 2026”, organizată la Sculeni, raionul Ungheni. Autoritățile au subliniat că această acțiune depășește dimensiunea ecologică, având o puternică semnificație simbolică și strategică.

Un „pod viu” peste Prut

Locul ales pentru lansare – Sculeni, pe malul Prutului – nu este întâmplător. În timp ce în zonă sunt în curs lucrări la infrastructura rutieră care va conecta cele două state, inițiativa de plantare comună a fost descrisă drept un „pod viu”, construit din arbori, cu rădăcini și coroane, menit să unească nu doar teritorii, ci și comunități.

Plantările simultane vor transmite un mesaj clar de unitate și responsabilitate comună față de natură, subliniind faptul că mediul nu cunoaște hotare administrative.

Acțiune coordonată între Chișinău și București

Evenimentul din 14 martie este organizat în parteneriat cu autoritățile de mediu din România. Ministrul Mediului din Republica Moldova, Gheorghe Hajder, a mulțumit public omologului său român, Diana Buzoianu, pentru implicarea în această inițiativă comună, considerată un gest de solidaritate fără precedent.

Plantările vor avea loc în mai multe locații din apropierea Prutului, atât în Republica Moldova, cât și în România, cu participarea autorităților locale, silvicultorilor, voluntarilor, societății civile și instituțiilor publice.

Parte a unui program strategic amplu

Acțiunea transfrontalieră se înscrie în cadrul Programului național de extindere și reabilitare a pădurilor, care prevede împădurirea a 140.000 de hectare în următorii ani. Autoritățile subliniază că Republica Moldova are în prezent o rată de împădurire de aproximativ 11%, mult sub media Uniunii Europene, care depășește 35%.

Prin această inițiativă comună, Chișinăul și Bucureștiul urmăresc nu doar creșterea suprafețelor împădurite, ci și consolidarea cooperării regionale în domeniul protecției mediului și adaptării la schimbările climatice.

Implicarea cetățenilor – element central

Organizatorii au lansat un apel către cetățeni să participe activ la plantările din 14 martie, subliniind că succesul unei asemenea inițiative depinde de mobilizarea comunităților locale.

Pentru coordonarea voluntarilor și informarea publicului, vor fi comunicate locațiile exacte și detaliile logistice prin intermediul platformelor oficiale ale autorităților de mediu.

Semnificație ecologică și geopolitică

Plantarea simultană pe ambele maluri ale Prutului reprezintă un moment de referință în cooperarea moldo-română, combinând dimensiunea ecologică cu cea simbolică. Într-un context regional marcat de provocări climatice și geopolitice, inițiativa transmite un mesaj de solidaritate, unitate și responsabilitate comună pentru viitor.

Pe 14 martie, Prutul nu va mai fi doar o frontieră naturală, ci și linia de întâlnire a unei acțiuni comune dedicate protejării mediului și construirii unui viitor mai verde pentru ambele state.