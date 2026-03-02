Din 1 martie 2026, Certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv în format digital

Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică a anunțat că, începând cu data de 1 martie 2026, Certificatul de concediu medical va fi eliberat exclusiv în format digital. Noua platformă digitală are scopul de a moderniza procesul de constatare a incapacității temporare de muncă, prin digitalizarea emiterii, gestionării și transmiterii certificatelor medicale.

Documentele sunt eliberate de medicii de familie și de medicii specialiști exclusiv în format electronic, fără a mai fi necesară prezentarea repetată a pacienților pentru obținerea actelor pe hârtie. Prestatorii de servicii medicale vor emite, prelungi și închide certificatele prin intermediul portalului esanatate.gov.md. Datele vor fi transmise automat către angajatori și către Casa Națională de Asigurări Sociale, ceea ce permite notificarea în timp real privind inițierea, prelungirea sau încetarea concediului medical. Astfel, angajații nu vor mai fi nevoiți să transmită fizic documentele, iar angajatorii vor avea acces rapid la datele necesare pentru evidența internă și procesarea indemnizațiilor.



