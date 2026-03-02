Fonduri pentru apă, terenuri și păduri – sub investigația CNA

Zeci de percheziții au fost desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii precedente, majoritatea în cazul ce vizează delapidare a fondurilor destinate construcției rețelelor de apă și canalizare în opt raioane și cel privind deposedarea de terenuri a Primăriei Durlești, informează anticoruptie.md

În primul caz, perchezițiile au avut loc în mai multe primării, fiind investigată delapidarea fondurilor destinate construcției rețelelor de apă și canalizare în opt raioane, finanțate prin Programul Național „Satul European”. Ar fi fost fraudată recepția lucrărilor, inclusiv fiind turnat un strat de asfalt mai subțire decât cel prevăzut în proiect, iar reprezentanții companiei ar fi oferit mită unor primari și angajați ai Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică pentru semnarea actelor finale. Procurorii au cerut mandate de arestare pe numele a 4 învinuiți, reținuți de CNA în acest dosar.

Alte peste 50 de percheziții au fost desfășurate în municipiul Chișinău și suburbii în dosarul privind deposedarea de terenuri a administrației publice locale din Durlești. Prejudiciul în acest caz depășește 15 milioane de lei și sunt vizați funcționari publici, ingineri cadastrali și beneficiari ai schemelor.

În aceeași perioadă, CNA a efectuat percheziții la Întreprinderea pentru silvicultură Iargara, într-un dosar ce vizează angajări fictive pentru lucrări de împădurire, finanțate prin programul gestionat de Ministerul Mediului. Prejudiciul estimat în acest caz este de circa 4 milioane de lei.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA a aplicat sechestre pe 22 de bunuri, în valoare de circa 5,3 milioane de lei, în dosare de trafic de influență, corupere activă, trafic de ființe umane, escrocherie și spălare de bani. Sechestre anterioare de peste un milion de lei au fost confirmate, iar 500 de mii de lei au fost preluate în administrare.