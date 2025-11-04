Sfatul Specialistului Rodica Rusu: „Un accesoriu mic, cu efect uriaș asupra corpului”

Tot mai multe persoane descoperă beneficiile exercițiilor de Pilates pentru reducerea stresului și îmbunătățirea mobilității. Un accesoriu aparent simplu, dar extrem de eficient, este mingea cu țepi (Spiky Ball), folosită atât pentru relaxare musculară, cât și pentru activarea circulației.

Rodica Rusu, antrenor de Pilates, explică faptul că acest instrument mic are un impact semnificativ asupra stării fizice: „Mingea cu țepi ajută la eliberarea tensiunilor acumulate în zonele rigide ale corpului, cum ar fi spatele, gâtul, fesele sau tălpile. Prin presiunea aplicată, se stimulează punctele de tensiune (trigger points), se îmbunătățește circulația sângelui și drenajul limfatic, iar mușchii devin mai supli.”

Antrenorul recomandă utilizarea mingii după antrenamente sau la finalul unei zile încărcate, pentru relaxarea musculaturii și creșterea flexibilității.

„Este o metodă simplă și accesibilă oricui. Folosită corect, mingea cu țepi reduce durerile provocate de „nodurile” musculare și contribuie la o postură mai corectă. Este un mic accesoriu cu efect uriaș asupra corpului”, subliniază Rodica Rusu.

Fie că este folosită în sala de sport sau acasă, mingea cu țepi devine un aliat de încredere pentru cei care își doresc o stare de bine, mai multă relaxare și armonie între corp și minte.