Șase persoane trimise în judecată pentru agresarea unui preot și a familiei sale în incinta bisericii

Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința unui preot și a membrilor familiei acestuia.

Potrivit probelor acumulate, la 15 iulie 2025, învinuiții, aflați în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Grinăuți, raionul Rîșcani – loc public – din motive huliganice și cu o obrăznicie deosebită, în prezența mai multor persoane, au încercat să-i scoată forțat din lăcașul de cult pe preot, soția acestuia și fiul lor minor. Aceștia au folosit un ton agresiv și au bruscat părțile vătămate din lăcașul de cult.

În cadrul acțiunilor violente, clericul a fost tras de păr și barbă, copilul cuplului a fost tras de haine, în consecință suferind o leziune la umărul stâng, la fel a fost maltratată și soția preotului, informează procuratura.md.

Pentru infracțiunea prevăzută la art. 287 alin. (2) lit. b) din Codul penal, legea prevede pedeapsa cu amendă de până la 52 500 lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau închisoare de până la 3 ani.

Reamintim că persoanele învinuite beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare.


