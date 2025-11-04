Republica Moldova denunță Acordul cultural cu Federația Rusă

Un proiect de lege care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale urmează să fie supus votului în prima ședință a Guvernului, care va avea loc miercuri, 5 noiembrie. Inițiativa a fost promovată de Ministerul Culturii, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, și are ca scop încetarea efectelor juridice ale Acordului semnat la Moscova pe 30 octombrie 1998, relatează moldpres.md

Acordul, care reglementa înființarea de centre culturale pe teritoriile ambelor state pentru promovarea relațiilor culturale, umanitare și științifice, a intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Autoritățile moldovene subliniază că, în contextul actualei situații geopolitice, continuarea aplicării Acordului poate fi utilizată de Federația Rusă pentru promovarea unor narative distorsionate, Republica Moldova neavând un centru cultural pe teritoriul Rusiei.

Denunțarea Acordului nu va implica consecințe financiar-economice, modificări legislative sau reorganizarea unor structuri existente, iar efectele juridice ale acestuia vor înceta odată cu adoptarea proiectului de lege.