Ori circuli cu farurile conectate și pe timp de zi, ori vei fi avertizat de inspectorii de patrulare

Conducătorii auto sunt obligați să circule cu farurile conectate și pe timp de zi, încpeând cu data de 3 noiembrie 2025 și până la 31 martie 2026. Acest lucru este prevăzut de Regulamentul Circulației Rutiere.

Șoferii care ignoră aceste prevederi se vor alege cu o avertizare din partea inspectorilor de patrulare. Oamenii legii recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteorologice de drum și să păstreze o distanță mai mare între autovehiculele aflate în trafic. De menţionat că nu trebuie de utilizat farurile anti ceaţă în această perioadă când afară nu este ceaţă!