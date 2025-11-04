Ori circuli cu farurile conectate și pe timp de zi, ori vei fi avertizat de inspectorii de patrulare

De către
OdN
-
0
26

Conducătorii auto sunt obligați să circule cu farurile conectate și pe timp de zi, încpeând cu data de 3 noiembrie 2025 și până la 31 martie 2026. Acest lucru este prevăzut de Regulamentul Circulației Rutiere.

Șoferii care ignoră aceste prevederi se vor alege cu o avertizare din partea inspectorilor de patrulare. Oamenii legii recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteorologice de drum și să păstreze o distanță mai mare între autovehiculele aflate în trafic. De menţionat că nu trebuie de utilizat farurile anti ceaţă în această perioadă când afară nu este ceaţă!

 

 


Articolul precedentRepublica Moldova denunță Acordul cultural cu Federația Rusă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.